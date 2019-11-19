В Воронежской области в следующем году введут раздельный сбор мусора

Об этом в минувший четверг, 14 ноября, рассказал губернатор Александр Гусев. Произошло это в рамках визита в Воронежскую область шведской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеции в РФ Маленой Мард.

ЧТО НАМ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ШВЕЦИЯ

Накануне госпожа Посол открыла в «Спартаке» Дни шведского кино, посетила Воронежский госуниверситет, где пообщалась с его студентами и осталась очень довольна организованным там приемом. А затем в правительстве области она встретилась с губернатором и руководителями направлений, от которых зависит развитие той или иной сферы.

Александр Гусев поблагодарил гостей за организацию Дней Швеции в Воронежской области и подчеркнул, что в регионе создан комфортный климат для ведения бизнеса:

- У нас существуют все предпосылки для расширения экономического взаимодействия. Точно так же, как и гуманитарного. Нам можно укреплять сотрудничество в сферах медицины и образования. Хочу заверить всех наших гостей и лично Вас, госпожа Посол, в том, что правительство Воронежской области будет всячески способствовать установлению более тесных взаимоотношений со Швецией, - заверил губернатор.

Варианты такого сотрудничества госпожа Мард «привезла» в собой в Воронеж. Вместе с ней на встречу пришли руководители российских представительств 12 шведских компаний. Каждый из них кратко представил свои товары и услуги. Некоторые уже известны в регионе - в частности, компания «ДеЛаваль», на чьем оборудовании работают крупные молочные комплексы региона. Другие только мечтают обрасти заказами. Например, представитель компании Presona рассказал о производстве полностью автоматических горизонтальных прессов и мусоросортировочных комплексов, которые позволяют переработать до 78% отходов и уменьшить объем остальных 22% в 10 раз. И эти цифры не предел.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ НЕ ТОЛЬКО МАШИНЫ, НО И ЛЮДИ

В Швеции, которая славится своим трепетным отношением к экологии, охране среды, практически нет полигонов. 99% бытовых отходов в стране идет на переработку и получение энергии. Своего мусора там настолько мало, что шведы закупают его в других странах, чтобы получить дополнительный источник энергии. Непереработанным остается всего лишь 1%. С ним уже ничего нельзя сделать, и его утилизируют.

- Такой ситуации предшествовал длительный процесс. Это не просто вопрос работы промышленности, оборудования. Самое важное - отношение людей. Для нас проблема утилизации отходов стоит очень остро. Мы сортируем наш мусор. Это самое важное, и это регулируется государством на законодательном уровне. Конечно, мы платим за вывоз мусора. Но по-разному: при сортировке в разные контейнеры - меньше, без сортировки - больше. Лично я экономлю - сортирую мусор, - рассказала на хорошем русском языке госпожа Мард.

Она подчеркнула, что шведы могут часами говорить об экологии, сказала, что сама очень любит природу, и спросила губернатора о его планах по переработке мусора в Воронежской области.

Александр Гусев сообщил, что раздельный сбор введут в следующем году в крупных населенных пунктах. Однако к сортировке отходов должны быть готовы не только машины и полигоны, но и сами люди.

- Для нас эта тема сейчас очень актуальная. Мы с 2020 года активно входим в реформу по обращению с твердыми бытовыми отходами. Нам предстоит около 70% мусора подвергнуть переработке. В следующем году создадим современную систему его приема и обработки, внедрим раздельный сбор: поставим раздельные контейнеры в Воронеже и как минимум в райцентрах. Но нужно, чтобы и население привыкло разделять отходы, а это постепенный процесс, - подчеркнул глава региона.