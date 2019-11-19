В Новоусманском районе будут выращивать 12 тысяч тонн шампиньонов в год

В минувший четверг, 14 ноября, предприятие посетил губернатор Александр Гусев. Первым делом глава региона побывал на площадке, где для грибов готовят компост.

ГРИБОВОДСТВО ПО ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Компост - это смесь соломы озимой пшеницы, куриного помета, гипса и воды. Компоненты смешивают друг с другом, встряхивают (обогащают кислородом) и подвергают ферментации в специальных бункерах. По истечении определенного промежутка времени компост становится пригоден для использования, и его заражают французским мицелием (грибницей). После этого «оплодотворенный» субстрат перевозят на другую, расположенную поблизости площадку.

На одном компосте удается собрать 2 - 3 волны шампиньонов.

Там в зоне выращивания при определенной температуре и влажности грибница начинает размножаться и плодоносить. От подсадки мицелия до сбора грибов проходит примерно 40 дней.

Запас полезных свойств в компосте позволяет срезать две - три «волны» урожая. На одном квадратном метре в общей сложности собирают 32 - 34 кг грибов. Когда субстрат отдаст все свои «соки», от него избавятся - вывезут на поля как удобрение.

Растут грибы под контролем специалистов из Голландии. Они рассказали, что в час шампиньон прибавляет по 1 мм. В одной грибнице находятся несколько поколений шампиньонов: «бабушки-дедушки», их «дети» и «внуки».

На предприятии признались, что выгоднее всего продавать грибы с диаметром шляпки 6 см, но срезают и трехсантиметровые (пригодны для консервирования), и с большими шляпками для запекания на гриле (их снимают на первой волне). Во время экскурсии по цеху Александра Гусева научили, как правильно собирать шампиньоны.

В год на предприятии планируют производить 36 тысяч тонн компоста и 12 тысяч тонн шампиньонов. Это пополнит не только казну области, но и бюджет Новоусманского района. По словам главы муниципалитета Дмитрия Маслова, на предприятии создадут порядка 250 рабочих мест (пока на заводе трудятся 115 человек).

- По договоренности с руководством компании предпочтение при устройстве на работу отдается нашим местным жителям, - отметил глава района.

ЗА ТРИ ГОДА СОЗДАЛИ 30 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

В Воронежской области такой крупный завод по выращиванию шампиньонов построили впервые. Он обошелся его собственникам в 2,5 млрд рублей. Подобный есть в Курске, который поставлял грибы на наш рынок. Теперь эта пропорция, по словам губернатора, кардинально поменяется. Рогачевских шампиньонов хватит не только на всю Воронежскую область, но и достанется другим регионам ЦФО.

- Здесь хорошая культура производства, все грамотно организовано. Можно сказать им только спасибо за это. Региональный рынок точно должен быть обеспечен продукцией: 12 тысяч тонн в год - солидный объем. А если будет спрос на продукцию, будет рынок сбыта, то, я думаю, руководство предприятия решит вопрос с расширением, - прокомментировал Александр Гусев.

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Губернатор выразил надежду, что рост производства шампиньонов в свою очередь обеспечит Новоусманский район дополнительными доходами и рабочими местами с хорошей зарплатой.

- Это очень важно и с точки зрения налоговых поступлений, и с точки зрения самочувствия жителей района: есть работа - есть зарплата. К слову, на этой неделе мы получили статистику: за последние три года на территории Воронежской области создано почти 30 тысяч новых рабочих мест. Это седьмой результат в России. В то время как большая часть регионов теряет рабочие места, мы прирастаем - в том числе благодаря таким предприятиям, - отметил глава области.