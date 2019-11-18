2019-11-18T14:46:46+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг передал автомобили для такси моногороду в Тульской области

ВТБ Лизинг передал 10 автомобилей Volkswagen Polo оператору Life-Taxi в г. Ефремов Тульской области
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Сделка позволила клиенту удвоить автопарк компании и создать дополнительные рабочие места в моногороде. Новые современные автомобили повысят комфорт передвижения пассажиров, а также улучшат транспортную доступность в административном центре Ефремовского района и близлежащих населенных пунктах. Сумма сделки составила 6,89 млн руб.

«Развитие транспортных коммуникаций и повышение доступности передвижения в регионах сегодня является важной государственной задачей. Ефремов является одним из самых удаленных городов от административного центра региона - Тулы (более 140 км). Для жителей важно иметь доступную и комфортную логистику, соответствующую современным стандартам обслуживания и качества при условии отсутствия крупных агрегаторов такси. Life-Taxi решает эту задачу, расширяя свой автопарк и создавая сервисы для своих клиентов, например собственное приложение для смартфона. ВТБ Лизинг всегда старается предложить лучшие условия и возможности для реализации социально-значимых проектов. Мы высоко ценим клиентов, развивающих свой бизнес и создающих новые рабочие места, особенно в небольших населенных пунктах, и рады предложить им свои возможности по финансированию», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг считает динамичное развитие рынка такси одним из ключевых драйверов роста сегмента автолизинга. В октябре для таких клиентов была запущена специальная акция на автомобили Volkswagen Polo в цвете Savanna Yellow в лизинг со скидкой до 9% от рекомендованной розничной цены. Предложение действует до конца 2019 года. Количество доступных автомобилей ограничено. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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