Почта России и банк ВТБ через АО «НЛТ» увеличивают логистические мощности в Перми

Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии», (АО «НЛТ»), совместное предприятие Почта России (АО) и банка ВТБ (ПАО), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по созданию новой национальной логистической инфраструктуры, сообщает о приобретении 16,2 тыс. кв. м в складском комплексе «Навигатор», расположенном Индустриальном районе г. Пермь.

В результате сделки АО «Национальные Логистические Технологии» полностью займёт здание СК «Навигатор». Новый логистический почтовый центр (ЛПЦ) позволит в два-три раза увеличить мощность обработки заказов Почты России, а также раскроет потенциал процессов обработки отправлений для электронной коммерции.

Автоматизация процессов и использование современного оборудования на новом ЛПЦ будут отвечать самым высоким потребностям по скорости обработки заказов, которые предъявляет растущий рынок электронной торговли. Нынешний логистический центр находится в устаревшем здании, которое не позволяет разместить сортировочное оборудование нового поколения.

СК «Навигатор» - это современный объект, в котором идеально совпали все необходимые составляющие: уже готовое здание класса А в премиальной локации. Кроме того, инфраструктура комплекса позволяет в короткие сроки достроить вторую очередь в рамках одного проекта. Консультантом сделки выступила ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.

В 2018 году была запущена масштабная программа реновации инфраструктуры «Почты России», в рамках которой совместно с ВТБ планируется, в том числе, запустить обновленные логистические почтовые центры в 38 городах России.

«Объект полностью отвечал нашим требованиям. Благодаря слаженной работе всех участников процесса нам удалось в короткий срок согласовать все необходимые условия сделки. Решение о покупке готового здания сократило сроки реализации проекта минимум на 6-9 месяцев и позволило избежать возможных строительных рисков», - отметил заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.

«Наша глобальная задача – создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры и склады, необходимой для развития электронной коммерции. Уверен, что большая экспертиза нашей команды и способность решать самые сложные задачи будут способствовать скорейшему достижению этой цели», - прокомментировал Олег Панкратов, руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал. Банк ВТБ (ПАО).