ВТБ: в этом сезоне пользователи «Велобайка» совершили свыше 5 млн поездок

В этом году велопрокатом воспользовались 415 тысяч человек (+15% к результатам 2018 года). За сезон они проехали более 7,3 млн километров, что на четверть больше прошлого сезона. В среднем один пользователь проехал 18 км. Ежедневно жители и гости столицы совершали 24,5 тысячи поездок.

Москвичи использовали велосипеды для поездок на работу и учебу, прогулок в парках, а также в ходе столичных велофестивалей. Среднее время составляет 27 минут. Максимальное количество прокатов – свыше 1 млн – пришлось на июнь. Абсолютный рекорд зафиксирован 22 июня: пользователи совершили 48 тысяч поездок.

Традиционно самыми популярными тарифами стали «Сутки» и «Сезон» - более 660 тысяч покупок абонементов. Помимо этого более 103 тысяч клиентов использовали транспортную карту «Тройку» в качестве электронного ключа для получения велосипеда на станции. 82 тысячи абонементов содержали расширенный доступ со страховкой от компании ВТБ Страхование. Стоит отметить, что тарифы городского велопроката остаются неизменными уже шесть лет.

В 2019 году система общественного городского проката «Велобайк» обслуживала 528 станций и 5,5 тысяч велосипедов, из которых 429 – это электрические. В среднем каждый велосипед в этом сезоне использовали шесть раз в день. В сентябре «Велобайк» расширил границы проката за пределами МКАД. В настоящее время сеть «Велобайка» охватывает 65 районов, расположенных в 9 округах Москвы.

Мигель Маркарянц, председатель совета директоров АО «Ситибайк», старший вице-президент ВТБ, отметил: «В этом сезоне «Велобайк» в очередной раз фиксирует рекорд по количеству поездок – более 5 млн. Еще несколько лет назад было сложно представить, что прокат велосипедов будет настолько популярен в Москве. Сегодня можно с уверенностью сказать, что велосипед стал неотъемлемой частью столицы и горожане используют его как полноценный вид транспорта. Московский велопрокат сегодня входит в пятерку самых крупных в мире. Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта, доработанное мобильное приложение уже скачали 1 млн человек».

Максим Акимов, президент общественного велопроката «Велобайк», отметил: «Нас очень радуют результаты этого сезона. В следующем году расширение проката «Велобайк» продолжится: мы планируем открыть 100 новых станций, а также увеличить парк велосипедов на 1 тысячу штук, количество электровелосипедов увеличится почти в 2 раза - до 729. Кроме того, мы решили открыть велопрокат в других городах. И уже в следующем году прокат аренды велосипедов станет доступен жителям Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мурманска. Уверен, что по истечении двух-трех лет «Велобайк» станет неотъемлемой частью инфраструктуры в этих городах».

Общественный велопрокат «Велобайк» реализуется банком ВТБ совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Банк ВТБ (ПАО).