2019-11-18T10:33:32+03:00
Общество

Нововоронежские атомщики приняли участие в фестивале профессий будущего.

С 11 по 14 ноября 2019г. на площадкелегкоатлетического манежа стадиона «Старт» г. Нововоронежпрошёл фестиваль профессий «Билет в будущее»
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Фестиваль для учащихся 6-11х классоврегиональных учебных заведений, состоялся в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Оператором проекта является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».Региональный оргкомитет представляет департамент образования, науки и молодежной политики и «Центр опережающей профессиональной подготовки».

В фестивале приняли участие специалисты Нововоронежской АЭС,они рассказали школьникам отаких профессиях как:дозиметрист-эколог, разработчик локальных энергосетей,а также предложили ученикам с помощью «калькулятора профессий»определить свою профессию в энергетике.Школьники не только слушали мини-лекции об атомной отрасли, но ирешали кейсы, то естьвыполняли практические задания, познакомились с приборами, используемыми на атомной станции.

«Основы дозиметрии – достаточно сложный материал для детей, особенно для шестиклассников, которые только приступили к изучению физики, поэтому мы стараемся преподносить материал в игровой форме.Даем возможность детям самостоятельно поработать с дозиметрами, замерить фон, объясняем, из чего он формируется, а также рассказываем, что каждый из нас имеет собственную радиоактивность, обусловленную калием-40 – рассказала инженер-радиометрист отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС Елена Витковская.

Фестиваль дал возможность познакомиться более чем с 50 профессиями, которые будут наиболее востребованы в Воронежской области в ближайшем будущем.Для ребят были представлены восемь блоков: энергетика;медицина и здоровье; информационные технологии и коммуникации; сельское хозяйство; транспорт; космос; городская среда; туризм. В каждом блоке можно было узнать онесколькихпрофессиях, которые презентовали опытные наставники -представители образовательных организаций региона, руководители компаний,специалисты, имеющие достижения в представляемой сфере.

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«Здесь представлен широкий пласт именно нужных профессий. Школьники могут выбрать для себя интересное направление и развивать свои знания. Учебные заведения и работодатели нарабатывают здесь опыт презентации своей деятельности,на практике изучая, что сейчас интересно детям»¸- поделился впечатлениями заместитель председателя правительства Воронежской областиСергей Честикин.

Всего о профессиях будущего узнали более 5000 школьников Воронежской области.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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