2019-11-15T15:47:34+03:00
Экономика

ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино

Банки-партнеры выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае
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Кредитное соглашение о финансировании строительства терминала стороны подписали в ноябре 2019 года.

«Совокупный объем первого транша составляет 19,2 млрд рублей, в дальнейшем средства будут направляться в соответствии с утвержденным графиком строительства. В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта», - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ, подчеркнул: «Банк ВТБ продолжает наращивать объем финансирования крупных инфраструктурных проектов. В предоставленном транше более 60% приходится на финансирование ВТБ. Уверен, что реализация строительства специализированного угольного терминала в порту «Ванино» будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд рублей. По мнению сторон, реализация проекта даст положительный эффект для экономики Дальнего Востока, расширит возможности для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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