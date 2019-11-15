2019-11-15T14:53:09+03:00
Экономика

ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) представил первое в России исследование о практике применения комплексных программ финансирования Supply Chain Finance (SCF)
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Результаты опроса продемонстрировали, что только 4% респондентов-предприятий малого и среднего бизнеса сегодня используют факторинг для досрочной оплаты контракта. При этом в течение пяти лет этот рынок может вырасти до 100 тысяч поставщиков, а его объем превысит триллион рублей.

Исследование ВТБ Факторинг показало, что основными факторами использования SCF для компаний малого и среднего бизнеса являются стоимость услуги, прозрачность, предсказуемость платежей, скорость финансирования и возможность улучшить взаимоотношения с контрагентом. Среди опрошенных представителей крупных предприятий 66% оценили такие преимущества SCF как возможность изменения условий и сроков платежа поставщикам SCF. Ключевыми преимуществами для них выступают возможность управления стоимостью закупок и отсрочкой платежей, а также контроль цепочки поставок. При этом 75% крупных компаний оценивают потребность поставщиков в ранней оплате как среднюю и высокую.

Опрошенные участники рынка отмечали, что в работе они сталкиваются с высокими кредитными ставками и ужесточенными требованиями банков в части рисков. Около 90% опрошенных малых и средних предприятий вынуждены работать в условиях задержки платежей дебиторов и привлекать финансирование оборотного капитала из внешних источников, что напрямую отражается на бизнесе. При этом на сегодняшний день порядка 80% таких предприятий предоставляют скидки клиентам за оплату до истечения отсрочки. Крупные компании в целом отметили, что в России созданы достаточные условия для активного роста направления SCF, и одним из наиболее весомых преимуществ для присоединения к нему каждый второй респондент назвал мультифакторность, т.е. возможность работы на одной платформе с несколькими факторинговыми компаниями.

«На сегодняшний день 96% компаний МСБ не имеют опыта работы с программами SCF. В то же время в последние два года мы видим растущий спрос крупных предприятий на решения по финансированию кредиторской задолженности, в частности, комплексные программы финансирования поставщиков. Доля таких сделок в портфеле ВТБ Факторинг уже достигла 30%. По нашим прогнозам, на горизонте пяти лет потенциальными участниками программ SCF крупных дебиторов могут стать около 100 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. При этом объем этого рынка может превысить 1 трлн рублей», — заявил Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

В рамках исследования ВТБ Факторинг, проведенного в сентябре 2019 г., респондентами выступили представители топ-менеджмента 437 компаний крупного, среднего и малого бизнеса из 40 различных отраслей. С полной версией опроса можно ознакомиться на сайте компании.

Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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