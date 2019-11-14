2019-11-15T10:12:53+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники

ВТБ Лизинг получил награды как лидер российского рынка в рамках XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России». Мероприятие прошло в Москве, его организатором выступает рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика)
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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) в этом году награжден в трёх номинациях: «Лидер в лизинге железнодорожной техники», «Лидер в лизинге строительной и дорожно-строительной техники», «Лидер рынка по объёму нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2019 года» (III место).

Чистая прибыль группы ВТБ Лизинг, согласно консолидированной отчетности за январь-сентябрь этого года, выросла на 68% и составила 7,6 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 20%, до 44 млрд рублей. Лизинговый портфель по МСФО вырос на 17%, до 392 млрд рублей. Число клиентов увеличилось на 7%, до 27 тысяч. Ключевыми драйверами развития компании стали легковой и грузовой автотранспорт (40% нового бизнеса), железнодорожный транспорт (43%), спецтехника (12%).

«Самым быстрорастущим сегментом в ВТБ Лизинг стала спецтехника, здесь объем нового бизнеса у нас по итогам 9 месяцев вырос на 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,7 млрд рублей. Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в портфеле крупных лизинговых компаний. Мы рады быть лидером в этих направлениях. Сейчас у нас в портфеле более 100 000 вагонов различных типов, и мы бы хотели в перспективе трех лет нарастить его на 20% с учетом планового выбытия. ВТБ Лизинг рассчитывает также на рост и по другим направлениям. В соответствии со стратегией ВТБ мы активно работаем над совершенствованием своей продуктовой линейки и оптимизацией процессов для того, чтобы нашим клиентам было удобно и комфортно сотрудничать с нами. Мы предлагаем сложноструктурированные сделки с использованием разных инструментов финансирования, и при этом индивидуально подходим к потребностям каждого клиента, что является нашим значительным конкурентным преимуществом на рынке», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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