Глава города Вадим Кстенин поздравил воронежцев с Днем матери

От всей души поздравляю вас с одним из самых теплых и нежных праздников!

Материнство – нелегкий труд, огромная ответственность и великая любовь. Вы дарите ласку и заботу своим детям, поддерживаете в трудную минуту и радуетесь их успехам. Для каждого маленького человека ваша мудрость, нежность и терпение – надёжная опора с самого детства, и какими бы взрослыми мы ни были, мама остаётся самым близким другом.

Материнская вера придаёт нам сил и энергии, мотивирует на развитие и помогает преодолевать препятствия. Вы с первых шагов в жизни развиваете наши таланты, учите новому, открываете мир, подаёте пример.

От благополучия мам и детей во многом зависит будущее Воронежа. В этом году мы сдали в эксплуатацию рекордное количество объектов социальной сферы – школ и детских садов – чтобы у юных воронежцев были все условия для развития. Однако их победы в конкурсах и соревнованиях, достижения в учебе - прежде всего дело ваших рук, дорогие мамы.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и безграничной любви! Пусть сбываются все ваши мечты, дети радуют новыми достижениями, а близкие всегда поддерживают!