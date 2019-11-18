2019-11-18T15:56:56+03:00
Общество

Воронежские комбинаты благоустройства готовятся к снегопадам и увеличивают штат сотрудников

В Центральный район требуются трактористы
Татьяна МИСТЮКОВА
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«НАДЕЮСЬ, ГОРОЖАНЕ УВИДЯТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

В этом году в воронежские комбинаты благоустройства (КБУ) в два этапа закупили коммунальную технику. Новые машины предназначены для вывоза снега и уборки тротуаров.

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Так, на балансе «КБУ Коминтерновского района» находится 73 единицы спецтехники (в ом числе 15 приобрели в этом году), трудятся в нём более 300 человек. В снегопады большинство из них выйдет на очистку улиц. В комбинате составили 4 маршрута для уборки улично-дорожной сети и 6 маршрутов для очистки тротуаров.

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- В прошлые годы техника была настолько изношенная, что она не могла долго работать. Сегодня у нас 330 единиц зимнеуборочной техники в строю. Это достаточно серьезная мощь. Мы в этом году потратили более 200 миллионов рублей на укомплектование наших комбинатов – это машины, которые будут работать на улично-дорожной сети. Из нового – купили три импортных погрузчика. Их производительность позволяет выполнять объем работы в пять раз больше, чем обычными погрузчиками. Плюс к этому мы докупили еще погрузчики российского производства. Я надеюсь, что зима пройдет штатно, и горожане увидят качественные изменения в уборке города, - отметил Вадим Кстенин.

Помимо этого, градоначальник рассказал, что в этом году мэрия купила дополнительные агрегаты для механизированной ручной уборки тротуаров:

- Также мы ввели в штатную численность комбинатов благоустройства дополнительные единицы работников ручной уборки и механизаторов, которые трудятся на крупногабаритной технике. Мы на нее в этом году потратили более 172 миллионов.

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ЗАКУПИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ – УВЕЛИЧИЛИ ШТАТНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Новой специализированной коммунальной техникой пополнился и парк комбината благоустройства Центрального района. В связи с этим в КБУ открыли новые вакансии.

- В настоящее время в комбинат благоустройства требуются трактористы: работа на тракторах БЕЛАРУС-82 со щетками, малой коммунальной технике на базе УАЗ, БЕЛАРУС-320, погрузчике на базе МТС. Заработная плата от 30 тысяч рублей, - рассказали в городской администрации. -Оформление по трудовому кодексу, полный социальный пакет, возможность повышения квалификации за счет учреждения (обучение на дополнительные категории), сменный график работы – дневные и ночные смены.

Помимо трактористов, в комбинат требуются водители, дворники, грузчики и др.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Воронеж, ул. Бурденко, 1Е. Контактные телефоны: 8(473) 224-33-47, 8(952) 559-31-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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