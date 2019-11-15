Сбербанк создал онлайн-площадку для торгов непрофильными активами

Стоимость выставленных на торги залоговых и непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets (DA) превысила 200 млрд рублей. С помощью этого сервиса реализуют непрофильные активы по доступным ценам. Об этом 14 ноября на пресс-конференции в Москве рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Олег Ганеев. В ней смогли принять участие журналисты региональных СМИ в режиме видеоконференцсвязи.

.

Активы для бизнеса доступны каждому

Сегодня на площадке DA размещено 6,2 тысячи активов: коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, автотранспорт, спецтехника и многое другое. На портале уже зарегистрировано 3,5 тыс. профессиональных инвесторов.

- Главным вопросом в сфере реализации залогового имущества всегда было отсутствие единого прозрачного процесса и централизованного источника данных о реализуемых активах. Чтобы сделать процедуру удобной и прозрачной для всех участников, мы создали портал DA. Изначально делали этот сервис для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка. Но постепенно мы наработали клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. Сегодня наш портал превратился в маркетплейс для всех, кто желает приобрести или реализовать активы для бизнеса (от торговых и офисных центров до заводов и сельскохозяйственных комплексов), а также, при необходимости, подать заявку на кредит на покупку проблемного актива или получить консультацию по процедуре банкротства, - отметил Олег Ганеев.

Когда все активы представлены в одном месте, клиенту достаточно подключиться к порталу, и предложить свою цену. Банк в свою очередь обеспечивает сопровождение сделки. Портал DA - это не только витрина активов с уникальным классификатором, возможностью поиска по различным параметрам и встроенной рекомендательной системой, но и удобный инструмент онлайн-взаимодействия потенциального инвестора с ответственным за реализацию актива сотрудником.

.

Дистанционный доступ

Единая система по ведению процедур банкротства Bankro.TECH обеспечит системное хранение данных о включенных в реестр кредиторах, разложит на типы все обособленные споры и связанные дела, систематизирует данные о собраниях и комитетах кредиторов.

Благодаря этой платформе Сбербанка доступ к делу о банкротстве и электронному досье передается от одного специалиста к другому всего в пару кликов.

- Основные участники этого портала – это арбитражные управляющие и кредиторы. Встретиться в одно и то же время в нужном месте и договориться им бывает не просто. Данный портал улучшает качество документооборота и коммуникации. Его главная особенность – это онлайн-доступ к качественной информации на всех стадиях банкротных мероприятий, - подчеркнул заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Много усилий команда Сбербанка потратила и на то, чтобы предоставить дистанционный сервис клиентам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. С октября в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) можно практически без визитов в банк управлять своими платежами. Посетить отделение достаточно будет всего раз, чтобы поставить подпись. Чуть позже такая возможность появится и у физических лиц.

Для чего же это нужно? Например, для того, чтобы, не тратя лишнее время, получить консультацию, узнать текущую задолженность, подать заявку на реструктуризацию или, например, ипотечные каникулы. Если же вы привыкли получать информацию по телефону – то и здесь вас ждет сюрприз.

- Робот-оператор – интересный проект, который вырос из экспериментов по работе с голосом. Два года назад, когда мы данную технологию начали внедрять при работе с проблемными активами, это была, скорее, контрольная функция. Сейчас система стала достаточно качественным инструментом. Робот-оператор может вести диалог с клиентом. В будущем мы хотим, чтобы он мог также подстраиваться и под эмоциональное состояние человека, с которым идет общение. Он может проконсультировать или, например, назначить дату следующего платежа. Сейчас 90% первых звонков проводятся с его помощью, - рассказал Олег Ганеев.

На правах рекламы