Выходные в Воронеже: фри-маркет, концерт "Синей птицы", мастер-класс Крыгиной

СИНЯЯ ПТИЦА И ХИТЫ 70-Х

15 ноября в Воронеже пройдет концерт "Рожденные в СССР". Это совместный музыкальный проект Московского театра песни «Синяя птица» и телеканала «Ностальгия». Впервые на одной сцене выступят известный телеведущий Владимир Глазунов (автор ежедневного прямого эфира программы «Рожденные в СССР») и легендарная группа «Синяя птица Gold Classic» под управлением Дмитрия Галицкого. Это своего рода "машина времени", которая переносит зрителей в эпоху СССР.

Владимир Глазунов провел более 3000 прямых эфиров с самыми яркими артистами, поэтами, политиками, писателями, художниками, спортсменами, музыкантами. Снял ряд документальных фильмов во Франции, Италии, Израиле и Японии. Режиссер цикла программ «Свидание двух столиц» (канал ТВ-Центр) - о вечном противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга.

Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» полюбили в середине 70-х. После первых же концертов в народ «ушли» песни «Там, где клен шумит…» , «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты», «Белый теплоход». Дмитрий Галицкий является одним из «последних могикан» оригинального, «золотого состава» легендарного ВИА. На протяжении десяти лет, отданных «Синей Птице», Дмитрий Галицкий не только играл там на клавишных инструментах, но был одним из основных вокалистов, аранжировщиком и автором песен. Он принял участие в записи девяти пластинок ансамбля, сотрудничал с Валерием Ободзинским, работал в группе «ДДТ» и других известных коллективах.

Концерт пройдет в ВКЗ 15 ноября в 19.00.

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КАННСКИЕ ЛЬВЫ

15 ноября в кинотеатре "Синема парк" пройдет презентация 66-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы». Зрителям покажут программу из самых лучших образцов мирового креатива. Перед началом показа зрителей ждет фотосессия на красной дорожке (начало в 19.00) и музыкальные сеты.

Начало показа в 20.00.

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СОВЕТЫ ОТ ТОП-ВИЗАЖИСТА

16 ноября в Воронеже пройдет форум «Звездный STARTUP». В программе запланированы мастер-классы приглашенных экспертов. В частности, бизнес-тренер Андрей Рубан расскажет, как создать свой стартап и какие качества нужно развивать лидеру. Топ-визажист и популярный YouTube-блогер Елена Крыгина, которая сотрудничает с российскими звездами, поделится последними трендами и бьюти-лайфхаками. А актриса и певица Настя Задорожная расскажет об опыте бизнес-партнерства с косметическим гигантом.

Форум стартует в Event-Hall в 13.00.

Елена Крыгина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ РИМСКОМУ-КОРСАКОВУ

Воронежский театр оперы и балета отмечает 175-летие Николая Римского-Корсакова - показом оперных шедевров выдающегося русского композитора. В спектаклях вместе с артистами и музыкантами воронежской труппы примут участие приглашенные артисты: выпускница колледжа имени Ростроповичей, а ныне солистка Московского театра «Новая опера» и Венгерского оперного театра, победитель V сезона телеконкурса «Большая опера», лауреат Всероссийских и международных конкурсов Полина Шамаева и солист Мариинского театра Николай Емцов.

15 ноября покажут «Царскую невесту». Это произведение входит в Топ-100 мировых опер. Партию Любаши исполнит меццо-сопрано Полина Шамаева, Грязного - баритон Роман Дюдин. В остальных ролях: Марина Безбородова (Марфа), Назарий Немченко (Лыков), Игорь Ходяков (Бомелий).

Завершится оперный проект 17 ноября былью-колядкой «Ночь перед Рождеством» с участием тенора Мариинского театра Николая Емцова в роли Вакулы. Солист уже не первый раз принимает участие в этой воронежской постановке. Вместе с ним в спектакле заняты Людмила Солод (Оксана), Юлия Проняева (Солоха),Игорь Горностаев (Панас), Александр Аникин (Голова), Игорь Ходяков (Чёрт).

ДНИ ШВЕЦИИ

В Воронеже проходят Дни Швеции. Для горожан подготовили большую культурную программу. В кинотеатре «Спартак» идет фестиваль шведского кино: в течение трех дней киноманам покажут четыре фильма. «Быть Астрид Линдгрен» - история об известной писательнице, которая подарила нам «Пеппи Длинныйчулок» и «Малыша и Карлсона», «Вторжение К Бергману» - докфильм, основанный на интервью Михаэля Ханеке, Ларса фон Триера, Вуди Аллена, Уэса Андерссона, Изабеллы Росселлини о жизни режиссера и его ключевых фильмах. «Стокгольмские истории» - мелодрама о молодом писателе Юхане. «Столетний старик, который вылез в окно и исчез» - комедия о приключениях 100-летнего Алана, сбежавшего из дома престарелых.

15 ноября в 19.00 переводчик Юлия Колесова расскажет о современном шведском детективе в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской».

А 16 ноября с 12.00 до 17.00 на «Винзаводе» пройдет маркет, на котором участники смогут обменяться одеждой. В 14.00там начнется паблик-ток об экологичной моде. Кроме того, можно посмотреть выставку Fashion Revolution о шведском подходе к устойчивой моде.

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ

В столице Черноземья продолжаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых представила новую программу.

Воронежских зрителей ждут загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Гвоздем представления станет всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеж выйдет 15 хищников - медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Будет и знаменитый медвежий бокс.

Также в программе выступают арктические лайки, пони, белоснежные голуби, большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы. Подробнее В Воронежском цирке выступают 15 медведей

Представления пройдут 16 ноября в 12.00 и 16.00, 17 ноября в 14.00.

ПИЛА ВИНО И ХОХОТАЛА

Проект выпускниц Академии театрального искусства, бывших актрис известного в Петербурге театра «Лицедеи», а ныне актрис "Театра Двух" Анны Быковой и Инны Егоровой "Пила вино и хохотала. Красное" основан на реальных событиях: для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.

О чем спектакль? О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах - обо всем. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушивает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами "Киска812", обретают лица. Спектакль получился жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и смешным.

Спектакль пройдет в Доме актера 17 ноября в 19.30 (18+).

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DIVA АНИ ЛОРАК

17 ноября в Воронеже с новой программой выступит Ани Лорак. Шоу DIVA - это музыкальная история о настоящей женщине, живущей в разные времена и каждый раз умеющей удивлять, вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро наградила природа — женственностью, красотой, уникальным талантом и грацией. На создание программы Ани Лорак вдохновили выдающиеся дивы прошлого и настоящего, артистка появится в образах великих женщин.

DIVA - высокотехнологичное шоу мирового уровня от постановщиков шоу Филиппа Киркорова «Другой», «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, ряда премий МУЗ-ТВ - с множеством декораций и спецэффектов. На глазах у зрителей Ани Лорак будет порхать в воздухе, отважно подниматься под потолок. Для программы дизайнеры с мировыми именами создали более 30 сценических костюмов. А саунд-продюсеры разработали новые аранжировки: признанные хиты Ани Лорак прозвучат по-новому, да так, что по начальным нотам мало кто сможет угадать песню! Лирические композиции благодаря смелым аранжировкам превратились в зажигательные танцевальные треки и наоборот.

Концерт пройдет 17 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.

АРАБСКАЯ ВЫСТАВКА

На "антресолях" выставочного зала художественного музея имени Крамского открылась персональная выставка Олега Савостюка. Экспозиция «На Земле арабов» собрала картины мастера, написанные по впечатлениям от путешествий. На полотнах красота пустыни, полуденного солнца, закатов, небольшие поселения, передвигающиеся караваны.

- Сегодня этот мир – сочетание древности и ультрасовременности. Шикарные мерседесы и ауди обгоняют караваны верблюдов, а в небе над мечетями проносятся скоростные военные самолеты. Для нас эта Земля несколько странная и непривычная, но если к ней присмотреться пристальнее, мы обнаружим в ней несказанную красоту, считает автор, - анонсировали проект в музее.

Выставка представила более 100 живописных работ. Она продлится по 17 ноября.