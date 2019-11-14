Шведы рассказали воронежцам, к чему стремиться в сборе и переработке мусора

14 ноября в Воронеже побывала делегация из Швеции во главе с полномочным послом Маленой Мард. Воронежская и шведская стороны обсудили ряд актуальных для наших стран проблем. В том числе и проблему обращения с бытовыми отходами.

Малена Мард рассказала воронежским журналистам о том, как решается проблема сбора, сортировки и утилизации бытовых отходов в ее стране.:

- Сегодня в Швеции на полигоны отправляет не более одного процента отходов, остальная масса после сортировки направляется на переработку. Но этому предшествовала многолетняя работа, включающая строительство мусоросортировочных комплексов, разработкиузаконодательной базы и изменение отношения населения к этой проблеме.

Большинство шведов, по словам госпожи Мард, самостоятельно сортируют мусор, в этом случае они меньше платят за эту услугу.

фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»

Воронежская область в этом году только приступила к реализации мусорной реформы.

- В будущем перед нами стоит задача переработки до 70% отходов, - отметил губернатор Александр Гусев. – В 2020 году рассчитываем внедрить раздельный сбор и транспортировку мусора в Воронеже и крупных населенных пунктах региона. Технически мы к этому готовы. Но для этого требуется и изменение сознания жителей, чтобы они самостоятельно пришли к необходимости сортировать отходы.

Шведские специалисты и фирмы выразили на встрече готовность участвовать в воронежских проектах по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальтных отходов.

- Мы надеемся реализовать не менее 10-12 проектов из озвученных в рамках сегодняшней встречи, - сказал Александр Гусев.