В Воронежской области к 2021 году первичной медпомощью охватят все населенные пункты с числом жителей от ста человек

Новая модель такой помощи будет осуществляться на базе 77 подразделений в городе Воронеже и 128 – в районах области.

Обсуждение процесса создания системы состоялось в ходе выездного заседание Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья прошло на территории Новоусманского муниципального района.

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Перед началом заседания члены Комитета осмотрели ряд объектов здравоохранения, которые открылись в течение 2 лет на территории Новоусманского муниципального района. Например, ФАП в поселке Лекарственный начал работу в начале 2017 года. В штате числится фельдшер, раз в неделю выездной прием ведет врач общей практики из Рогачевской врачебной амбулатории. Под постоянным медицинским контролем здесь находятся 314 жителей поселка. Но в летнее время количество потенциальных пациентов удваивается за счет дачников.

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Председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Иван Мошуров отметил хорошее медицинское оснащение фельдшерско-акушерского пункта, а также наличие анкет на онконастороженность, которые позволяют заподозрить и выявить ряд заболеваний на ранней стадии.

Как усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи в регионе депутаты, представители областного правительства и профессионального медицинского сообщества региона обсудили на совещании.

Важность обсуждаемого вопроса подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он отметил, что к 2021 году на территории области не должно остаться населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи.

– Национальный проект «Здравоохранение» направлен на улучшение качества, доступности и комфортности медицинской помощи. Среди основных задач нацпроекта – снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий и масштабной профилактики, скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель по достижению средней продолжительности жизни в стране свыше 80 лет к 2030 году. Большой вклад в осуществление этой задачи приходится именно на специалистов первичной медико-санитарной помощи. К 2021 году вся территория региона должна быть охвачена первичной медпомощью: фельдшерско-акушерские пункты, сельские амбулатории или мобильные медицинские комплексы должны появиться во всех населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2 тысяч человек, - рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

По мнению председателя Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Ивана Мошурова, от сотрудников первичного звена зависит очень многое.

– Можно сказать, что именно отсюда из ФАПов и сельских амбулаторий и начинается большая медицина. Если сегодня не заниматься развитием системы первичного звена, то все те огромные средства, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов на развитие здравоохранения, не помогут справиться с задачей по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни нашего населения. Я рад, что у нас есть не только современные медицинские учреждения на селе, но и высококвалифицированные кадры, которые знают своих пациентов и при необходимости вовремя направят их в учреждения районного уровня, либо специализированные клиники областного центра, - отметил председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Иван Мошуров

Заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Наталья Нехаенко сообщила, что за основу новой современной модели первичной медико-санитарной помощи предложено взять проект «Бережливая поликлиника». Предполагается, что оптимизация коснется работы регистратуры, участковой службы, будет улучшено обслуживание пациентов на дому. А за счет информатизации службы (обустройство колл-центров, картохранилищ и регистратур по типу «Ресепшн») число личных обращений в регистратуру сократится более чем в 3 раза. А это означает отсутствие очередей и улучшение качества предоставляемых услуг.

В ближайшие годы в Воронежской области появятся 8 мобильных комплексов, 1 передвижной комплекс для детей, 5 мобильных флюорографов, 24 передвижных ФАПа. Новая модель первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться на базе 77 подразделений в г. Воронеже и 128 – в районах области.

В ходе заседания обсудили также обеспеченность врачами и средним медперсоналом. Было отмечено, что в нашем регионе она выше среднероссийского показателя. Во многом это стало возможным благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так в период с 2012 по 2018 годы 655 медработников, принявших участие в программах, трудоустроены в сельской местности. В 2019 году было привлечено еще 68 врачей и 25 фельдшеров.

За 4 года медикам было передано в пользование более 150 объектов недвижимости, а в 15 районах осуществляется компенсация найма жилья. Кроме того согласно закону, принятого Воронежской областной Думой в 2017 году, медработникам первичного звена и скорой помощи, постоянно проживающим в сельской местности, предоставляются а аренду земельные участки для строительства с правом их дальнейшей приватизации.

В настоящее время рассматриваются и другие варианты формирования жилого фонда для представителей первичной медико-санитарной помощи. Например, субсидии на строительство жилья, льготное ипотечное кредитование, строительство жилья в специализированном кооперативе по примеру ПЖСК «Учитель».