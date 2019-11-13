2019-11-13T14:21:21+03:00
Общество

«Коммерсанты сделали нашу жизнь невыносимой!»: жильцы воронежской многоэтажки жалуются на шум и грязь от соседей

Люди купили квартиры с "офисными" помещениями на первом этаже, оказавшимися пивной, мясной лавкой и пекарней
Елена ФЕДЯШЕВА
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- Эта квартира досталась нам кровью, а жить мы в ней не можем, - так эмоционально начался наш разговор с Александром. Мужчина купил квартиру в новом доме на улице Ржевской, 11, корпус 1.

- Когда мы подписывали документы, нам обещали, что на первом этаже здания будут располагаться офисные здания, - продолжает наш собеседник. – Но на деле нашими соседями снизу (у Александра квартира на втором этаже – Авт.) оказались мясная лавка, пивной магазин, салон красоты и пекарня.

фото читателя

фото читателя

С первых дней этого соседства жильцы многоэтажки забыли про покой. По ночам монолитное здание до девятого этажа сотрясал грохот передвигаемых баллонов с газом, потом с первого этажа побежали рыжие тараканы-прусаки, у входа в мясную лавку грузили туши, прилегающая территория стала смахивать на не самый чистый колхозный рынок. «Бонусом» к этим прелестям жильцы получили выносные кондиционеры прямо под окнами.

- Летом от них идет такой жар, что невозможно открыть окна, - сетует Александр.

Не желая мириться с таким положением дел, Александр начал жаловаться на нарушителей покоя в различные инстанции. Правда, проку от этого пока немного.

- Роспотребнадзор на месяц запретил пивному магазину греметь по ночам, но по прошествии этого срока все вернулось назад, - говорит наш читатель. – А на днях проверка по моему заявлению об антисанитарии была в пекарне. Но результата пока мы не видели.

фото нашего читателя

фото нашего читателя

7 ноября «Комсомолка» отправила в адрес управления Роспотребнадзора по Воронежской области запрос, но комментариев по результатам проверок пока не получила.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

УТИХОМИРИТЬ СОСЕДЕЙ ПОМОЖЕТ СУД

Адвокат Сергей Федотов порекомендовал нашему читателю обратиться в суд:

- Здесь налицо конфликт интересов двух собственников: жильца и коммерческих фирм. Предварительно соберите как можно больше заключений различных экспертиз и проверок контролирующих органов - например, Роспотребнадзора – о том, что соседи причиняют вам вред и неудобства. Подойдут и заключения независимых экспертиз, их тоже суд принимает. С такими доказательствами есть шанс добиться не только улучшения условий проживания, но и выплаты компенсации за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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