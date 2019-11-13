Воронежская область вошла в международный проект по обращению с отходами

В понедельник, 11 ноября, губернатор Александр Гусев встретился с делегацией представителей российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации».

В состав делегации вошли представители немецкого Общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ и члены Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – «ЗАКРЕПИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ОХРАНЫ КЛИМАТА»

Основной темой встречи стала система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Обсуждался раздельный сбор мусора, его сортировка и переработка, вторичное использование, а также проектирование, строительство и автоматизация мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий.

Повестка более чем актуальная в связи с тем, что в этом году в стране вступила в силу реформа по обращению с ТКО. Ее цель – ликвидация стихийных свалок, переработка и утилизация мусора. Как следствие должна улучшиться экологическая обстановка.

Проекту «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» чуть больше года. Его оператором является немецкое Общество по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ.

«Реализация проекта продлится 2,5 года, и его главная задача - способствовать охране климата и принципам экономики замкнутого цикла в новой системе обращения с отходами, в том числе, оказать практическую помощь при переходе на новую систему. Особое внимание будет уделяться вопросам применения климатосберегающих технологий», - отметили в правительстве области.

Финансируется проект за счет зарубежных средств. Его официальным российским партнером является Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Пока что речь идет о пилотных регионах-участниках международной программы. В нее вошли Воронежская, Курская и Калужская области. В дальнейшем планируется расширение этого списка.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

По словам главы представительства немецкого Общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в Москве Юлии Грищенковой, на первом этапе эксперты обследовали полигоны и посмотрели, какой мусор и в каких объемах производится в Воронежской области.

«Проведен анализ действующей территориальной схемы, целевых показателей по обработке, утилизации и размещению отходов, морфологического состава ТКО и объемов образования отходов, других показателей. Обследованы действующие полигоны Воронежской области, дана оценка резервов мощности для действующих объектов размещения отходов и рекомендации по их дальнейшему использованию до 2023 года», - пояснили в региональном правительстве.

На втором этапе, который завершится в конце года, планируется доработать демонстрационный проект «Организация раздельного сбора ТКО для городских поселений на примере городского округа город Нововоронеж», а также передать анализ расчета предельного тарифа на оказание услуги по обращению с ТКО.

- Мы много взаимодействуем с Германией, обмениваемся бизнес-миссиями. В такой важной сфере, как защита окружающей среды, наше сотрудничество также должно принести плоды. У нас есть интерес к нормативной базе и инженерным решениям, которые сегодня предлагались. Например, сегодня только один полигон в Воронежской области оборудован системой сортировки мусора. Нам хотелось бы и дальше применять современные технологии, тем более что предполагается строительство новых полигонов, - подвел итоги встречи губернатор Александр Гусев.

По убеждению главы региона, в разработке и внедрении технических и технологических решений должны принимать участие воронежские предприятия. Кроме того, Александр Гусев поручил изучить лучшие практики других регионов России в сфере обращения с отходами.