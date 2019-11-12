Новые скверы, обновленные дворы и отсутствие вони: как преобразится Советский район Воронежа

Олег Копытин со 2 сентября возглавил управу Советского района. На этом посту от сменил Ивана Аристова, который проработал в должности 15 лет. На радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM) Олег Юрьевич рассказал о благоустройстве дворов, создании новых скверов, ремонте улиц и тротуаров, перекрытии путепровода на 9 Января и пробках, а также прокомментировал жалобы горожан на неприятный запах в разных частях района.

Тема дня - Воронеж: развитие Советского района города 00:00 00:00

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ

18 дворов Советского района благоустроят в следующем году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». На обновление территорий будет выделено около 38 миллионов рублей.

- Мы уже провели совещание со старшими по домам, раздали примерные эскизы благоустройства дворов. В таких вопросах важно учесть мнение горожан, чтобы избежать конфликтов. Жители сами должны решить, где расположить детское или спортивное оборудование, малые архитектурные формы, как проложить тротуарные дорожки, нужны ли им парковки. Так мы втягиваем горожан в обсуждение, чтобы они осознавали свою значимость, чувствовали, что их мнение учитывают, а не навязывают что-то. А к Новому году сделаем проекты уже с уточнением мнения большинства жителей - объясняет Олег Юрьевич.

Федеральная программа по благоустройству дворов продолжится до 2024 года и до этого времени она уже полностью расписана. Чиновники рассчитывают, что проект продолжится, ведь, по словам Копытина, он продемонстрировал колоссальный эффект: дворы, в которые не заглядывали по 30-40 лет, преобразились, чему жители, конечно, рады. Подробности продленной программы появятся позже, тогда же представители управы сообщат горожанам о новой заявочной кампании.

- Проект реализуется с 2017 года. В первый раз люди с настороженностью отнеслись к нему, но когда увидели, что планы совпали с результатом, настроения поменялись. В 2018-19 годах жители района активно участвовали и предлагали свои проекты.

О ПАРКАХ И СКВЕРАХ

Управа планирует благоустраивать не только дворы, но и общественные пространствам. Как раз сейчас дорабатывается концепция на следующий год.

- К нашему района относятся такие микрорайоны как Придонской, Шилово, Тенистый, Малышево. Кажется, что они находятся в отдалении, но все равно в черте города, мы не забываем про них. Руководители на местах вместе с уличкомами разрабатывают опять же проекты по благоустройству общественных зон (парков, скверов и т.д.), либо по созданию новых. Например, когда проводил личный прием в Малышево, жители попросили обустроить территорию рядом с местным озером. Оно хоть и за границами района, но все же. По дороге к водоему есть место, которое можно благоустроить, у жителей уже есть идеи на этот счет, - рассказывает Олег Копытин. - Управа пока что занимается оформлением зоны как общественной территории. В следующем году планируем устанавливать там оборудование и малые архитектурные формы, а осенью, если все получится, высадим деревья. Конечно, чтобы реализовать задуманное постараемся максимально получить областные и федеральные гранты.

Кроме того, в Придонском в 2020 году планируется разбивка нового сквера. Два председателя местных ТОСов попросили увековечить память воинов 232 стрелковой дивизии (в честь нее названа улица в микрорайоне), которая защищала Воронеж во время Великой Отечественной войны. Также в следующем году займутся комплексным благоустройством зеленой зоны на улице Космонавтов, Бульваре Пионеров и еще нескольких местах.

Еще одна важная, но в то же время проблемная зеленая точка Советского района – парк «Танаис». Пока администрация города прорабатывает вопрос о концессии этой территории, горожане жалуются на элементарный вещи - нехватку фонарей на территории:

- Мы, силами комбината благоустройства, и летом, и зимой поддерживаем парк в чистоте. Все дорожки освещены, возможно, жители имеют в виду территорию парка полностью, но без единой концепции парка, сложно понять, где конкретно требуется освещение. Если у горожан есть конкретные просьбы и предложения, мы можем дополнительно осветить какие-то участки. Пусть люди обращаются в управу.

О ПРОБКАХ

Перекрытие виадука на 9 Января спровоцировало в городе многокилометровые пробки. Из-за чего жители начали негодовать и задаваться вопросом: почему администрация не подготовила объездные пути? Один из наших читателей Алексей, указал на плохое качество покрытия железнодорожного переезда на стыке улиц Машиностроителей и Космонавтов, из-за которого водители вынуждены снижать скорость и, как следствие, создавать затор.

- Не скажу, что на переезде разрушено асфальтовое перекрытие. Там просто сужается сама проезжая часть, и рельсы расположены не в уровень. Переезд регулируемый, активно используется, - пояснил Олег Копылов. - Есть еще один объездной путь, который использовался во время реконструкции развязки на 9 Января. Это проезд через АГНСК, если повернуть у остановки «Училище», по этой дороги выезжаем к ярмарке. К сожалению, получается всего два пути. По Машиностроителей-Космонавтов мы со своей стороны можем встретиться с коллегами из РЖД. Не знаю, насколько это улучшит пропускную способность. Но обсудить этот вопрос, я вам обещаю.

Еще об одном проблемной участке рассказал глава Советской управы, а именно о проспекте Патриотов и планах по улучшению пропускной способности улицы, ведь из-за роста Тепличного на участке круглосуточно создаются заторы.

- О проблеме мы знаем давно. Сейчас готовится проект устройства дороги через микрорайон «Гардарика» с выходом у «Касторамы». Асфальтовое покрытие есть у поселка – 300 метров, и за магазином – 800 метров, а между ними грунтовая дорога. В планах именно здесь сделать объездной путь. Думаю, если в этом году будет проект, в следующем город выйдет с запросом на финансирование, еще год-два уйдет на реализацию, - пояснил Олег Копытин.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ

Также глава управы рассказал, что в этом году в Советском районе отремонтировали 12 улиц по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». В 2020-м планируют обустроить еще 25 улиц (много дорог частного сектора). Конкретнее насчет работ администрация сможет сказать после Нового года, когда будут выделены деньги. Копытин уточняет: управе давно известны проблемные места, и даже без федеральной поддержки комбинат благоустройства занимается ямочным ремонтом круглый год. Для этого есть спецтехника и материал.

- Недавно проводил прием в микрорайоне Шилово, там было много обращений насчет ремонта межквартальных территорий. Специалисты сейчас исследуют каждый из вопросов и смотрят: если дворы подавались в «Комфортную городскую среду», то они ждут своей очереди. Так, в 2019-м мы отремонтировали дворы домов №22 и №20а по улице Курчатова. Если проезды не попадают под программу, то будем ремонтировать в следующем году своими силами и средствами.

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вячеслав: Те, кто живет вблизи Героев Сибиряков, жалуются на ужасную гарь от заброшенных иловых карт. Время от времени их заливают водой, но эта мера помогает на короткое время. Ранее сообщалось, что планируется рекультивация этих карт. Что об этом известно?

- Областной департамент планирует рекультивацию, но для этого нужно заявиться в федеральную программу. На это уйдет время. Мы на уровне управы организовывали проливку карт, эффект – налицо. Очаги возгорания исчезли. В связи с переоборудованием техники в зимний режим работы появились небольшие ограничения по проливке. Но мы будем наблюдать за ситуацией, как только очаги появятся вновь – МЧС выделит нам расчет. На зиму мы согласовали эту площадку с картами для временного складирования снега. Весной он должен увлажнить торф. Затем мы вновь начнем патрулирование территории.

Тамара: В жилых кварталах рядом с остановками «Торпедо», «Газовая», «Жемчужная» периодически вечерами стоит жуткая вонь. Откуда берется этот запах? Очевидно, что от Левобережных очистных сооружений он прийти не мог.

- Там действительно есть проблема. По улице Песчаной проходит очень старый ливневой коллектор. И вот жители частного сектора используют его не по назначению. Есть врезки с хозфекальных канализаций частных домов. В коллекторе несколько решеток открыто, поэтому запах распространяется. Сейчас мы пытаемся призвать жителей к порядку. Некоторым ограничили доступ. Но работу осложняет то, что коллектор очень протяженный и проходит не только через Советский район, но и Коминтерновский, и Центральный. Это проблема не одного дня.

Ольга: Скажите, решилась ли проблема с речкой из канализационных стоков в районе ЖК «Скандинавия»? (В конце июля горожане сообщили о ручье с белой мутной жидкостью с неприятным запахом. По словам местных жителей, слив происходит несколько раз в день. Поток воды по канаве устремляется вдоль улицы к новостройкам и в конечном итоге впадает в речку, называемую в народе «Голубой Дунай», - ред.)

- Ситуация не решилась. Но речка эта в последнее время, можно сказать, пропала, ссохлась. До этого мы провели ряд проверок совместно с водоканалом, но не нашли источник. Коллектор проходит через несколько гаражных кооперативов и предприятий. Попросили коллег из Роспотребнадзора провести анализ стоков, когда они появятся. Выяснить: опасные или нет. Будем заниматься этим вопросом. Сейчас жалоб от жителей нет.

Александр: В этом году отремонтировали разбитую вдрызг дорогу от дома №83 до дома №73 дома по Героев Сибиряков. Заасфальтировали, сделали новые бордюры. Автовладельцы довольны. За это спасибо. Но никто не подумал о пешеходах: в ненастную погоду на дороге глубокие лужи, а на обочине непролазная грязь. Такая же история и с дорогой от дома № 73 по Сибиряков до остановки «Юго-западный рынок»: пешеходу не пройти.

- Ежегодно на обустройство тротуаров выделяются деньги. В этом году за девять миллионов мы отремонтировали 11 объектов. Чтобы ответить по конкретному примеру, нужно посмотреть план. Если там было устройство проезжей части, то сделаем и тротуар. Возможно, он появится уже в следующем году.

Виктор: У дома №233/35 по улице 9 Января кто-то огородил забором единственную пешеходную дорогу. То есть людям там предлагают ходить по проезжей части. Хотел бы узнать, что за объект планируется возвести? Имели ли право строители огораживать пешеходный путь?

- Мы переговорили с производителем работ, объяснили, что так делать нельзя. Сказали: закрываете – создавайте альтернативный тротуар. Ведь участок полностью сформированный. Сейчас тротуар должен быть открыт. Работы сейчас там вроде бы остановились. Непонятно даже, будут ли вообще его застраивать.