Осторожно, нелегальные сигареты!

Совсем недавно полиция задержала организаторов подпольного цеха. Кустари вели промысел с 2015 года, и только при задержании в гараже в Кантемировке у них было изъято 130 тысяч пачек фальсификата – контрабанды без акциза Российской Федерации. Мошенники 4 года поставляли на прилавки города потенциально опасные сигареты, которые могли быть произведены без соблюдения норм. Несколько дней назад был осужден крупный поставщик контрабанды в Брянске – этот регион давно известен, как ярмарка белорусского табакпрома.

Организованный табачный криминал постепенно поднимает голову и в нашем регионе. Проблема обсуждалась на прошедшем в конце октября круглом столе в Интерфаксе, где представители предпринимательского сообщества и правоохранители обсудили возможное взаимодействие.

Ниже о том, чем вредны нелегальные сигареты, и как их отличить от разрешенной продукции.

Запрещенный табак

Нелегальными сигаретами являются контрабанда, провезенная через открытую границу со странами ЕАЭС (прежде всего Белоруссией и Казахстаном), контрафакт или проще говоря подделки, и сигареты с поддельными акцизными марками либо ценником ниже себестоимости, т.е. обычно результаты махинаций.

Бедствие это началось в 2016 году, когда акциз резко подняли, и цена легальной пачки увеличилась, что известно каждому курильщику. За несколько лет нелегальный табак заполонил рынок. В результате каждая 10 сигарета в России сейчас продается с нарушением закона, как заключили исследователи агентства Kantar TNS. Но отдельные регионы уходят далеко за этот порог – Брянская область с 36%, Ростовская с 29% и 44% в самом Ростове-на-Дону, Алтайский край 22% с Рубцовском, где чёрный табак занимает до 59% рынка…

В Воронежской области ситуация может достигнуть такого же размаха, если не принимать меры. Ведь уже сейчас на улицах можно встретить коробейников, торгующих у заводов, школ и больниц, рыночных продавцов и даже владельцев павильонов в областных городах. Имеется информация о ларьках в Острогожске и Анне, где, совершенно не скрываясь, продавцы помогут разжиться дешевым табаком из братских стран или дальних государств. К слову, с таких ларьков все и начинается, а затем в регионе появляются склады, которые помогают ОПГ развозить табак по всей области и в другие регионы.

Правда в нашем регионе есть и другая напасть – засилье подозрительно дешевых марок локальных производителей, например, из Калужской и Липецкой областей. Внешне все выглядит законно, и специальная марка имеется, но цена составляет 60 -65 р, хотя в стоимость любой пачки должен входить налог в 62 рубля и другие расходы.

Что нужно знать о нелегальных сигаретах

Первое, что стоит помнить, покупая даже известный бренд по низкой цене – это опасность подделки. Это же касается и малоизвестных марок. На Черноземье это особенно актуально, известно о нескольких подпольных предприятиях, выпускающих табак в лучшем случае в третью смену или даже кустарно. Обычно такие «производители» не гнушаются использовать самое дешевое сырье, игнорировать санитарные нормы и сводить весь технологический процесс к недопустимому минимуму. Речь пойдет уже не о вреде здоровью, а риске тяжелого отравления.

Второе – рост подросткового курения. Исследование холдинга РОМИР показали, что 20% из торговых точек, продающих нелегальный табак, легко продаст пачку несовершеннолетним. И уж каждый явно выдаст им по отдельной сигарете. Такие случаи известны и у нас в городе.

Далее проблемы создаются для законопослушных розничных предпринимателей. Торговцы контрабандой уводят покупателей из небольших магазинов, предлагая низкие цены на незаконный товар. А на полученные деньги расширяют ассортимент фальсификата. Такой конкуренции многие не выдерживают. СМИ сообщают, что таким образом мимо добросовестной торговли проходит 10 млрд. рублей год по всей стране.

Также побочный эффект повышения акциза бьет и по экономике. За счет продажи черного табака, а она обычно идет без выдачи чеков, деньги выводятся из оборота, а казна не досчитывается порядка 70 млрд. рублей в год по всей стране. Этих денег потом не хватает на здравоохранение, ремонт дорог, зарплаты бюджетникам… Да, и, что гадать, приводит к вводу новых сборов.

В результате, пока наши граждане экономят на табаке, граждане других стран ведут успешный бизнес. Кстати, недавно проблемой озаботились и в Госдуме, посчитав, что с таким размахом подпольной торговли табаком планы по налоговым сборам в ближайшие годы не выполнить. А размер этих налогов на минуточку, уступает только поступления от нефтегазового сектора.

Что делается

Правоохранители стараются бороться с черным рынком. В 2019 году на территории области ФНС была предотвращена выдача акцизных марок нелегальным производителям, которые выпустили бы на рынок подделки, замаскированные под легальные марки. Правда сделано это было благодаря смекалке инспекторов, которые нашли способ помешать злоумышленникам.

Увы, зачастую правоохранителям не хватает полномочий, чтобы пресечь торговлю нелегальными сигаретами. Штрафы за продажу – пара тысяч рублей, т.к. обычно продавец берет вину лично на себя. Привлечь к уголовной ответственности тяжело, т.к. криминал обычно старается поставлять небольшие партии, не дотягивающие до требуемого эквивалента свыше 100 тыс. рублей.

И, наконец, открытые границы, которые связывают таможню по рукам – всех не проверишь, а если, что и найдется, то ограничения по ввозу сигарет для личного пользования в России нет. На круглом столе в «Интерфаксе», Сергей Ившуков, главный государственный таможенный инспектор Воронежской таможни, подтвердил – если товар ввезен законно на территорию стран-членов ЕАЭС, то соответственно, со стороны таможенных органов к ним в принципе претензий нет. Досматривать каждого таможня не может, кроме того объем ввозимых сигарет законом не ограничен, а прямым нарушением закона является именно реализация.

Правительство ввело систему маркировки и с 1 июля 2020 года опознать нелегальные сигареты будет легко – по цифровому QR-коду на пачке. Но хотя выявить контрабанду можно и сейчас, по отсутствию российской акцизной марки, нелегальная торговля все равно процветает.

Не желая нести ущерб от недобросовестных конкурентов, законопослушный бизнес сам начинает бороться с подпольем. Так, предприниматели из Ассоциации малоформатной торговли запустили проект «Честный магазин». Активисты клеят информационные стикеры в магазинах, зарекомендовавших себя, проводят рейды по выявлению нелегальной продукции, привлекают органы власти к совместной работе, не давая забывать о проблеме и рисках.

Как определить нелегальные сигареты

Есть несколько простых способов выявить контрафакт и контрабанду. Каждая легальная пачка обладает следующими признаками:

1) Цена. В стоимость каждой легальной пачки входит 62 рубля налогов. Чтобы предприниматель, получал хотя бы минимальную прибыль, цена самых бюджетных сигарет должна составлять хотя бы 75-80 рублей. Все что дешевле – скорее всего нелегальный товар.

2) Акцизная марка. Обязательно должна быть на пачке и принадлежать Российской Федерации. Акцизные марки других государств – вне закона.

3) Предупредительные надписи о вреде курения. Должны быть нанесены на пачку и на русском языке.

4) Выходные данные и другие надписи на пачке. Должны быть выполнены на русском языке, указан производитель и его адрес.

5) Сигареты, произведенные после 1 июля 2019 года, - наличие цифровой маркировки QR-кода.

Если вы не нашли соответствий с указанным списком – перед вами сигареты, которые не могут находиться в продаже на территории России. Предлагаем проявить гражданскую позицию и написать заявление в органы. Например, через приложение «Патруль качества».

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