Воронежский губернатор найдет побратима сербской Власенице

Во вторник, 12 ноября, губернатор Александр Гусев встретился с председателем координационного совета Российского-Балканского центра народной дипломатии Любомиром Радиновичем.

Они обсудили проведение первого российско-балканского «Саммита народной дипломатии», который открылся во вторник на площадке Воронежского государственного университета.

Участники саммита обсудили вопросы экономического, научного, культурного, духовного сотрудничества между Россией и народами Балкан. В диалоге принимают участие политики, общественные деятели, журналисты Балкан, а также известные российские политики и ученые.

- У России на Балканском полуострове много друзей, а у большинства населения балканских стран Россия ассоциируется со старшим братом и защитником. Имя Воронежа в дни нашего российско-балканского саммита будет звучать особо, - отметил Любомир Радинович.

Также на встрече шла речь об организации визита в наш регион чрезвычайного и полномочного Посла Сербии в Российской Федерации.

В завершение Любомир Радинович рассказал, что жители города Власеница в северо-восточной части Республики Сербской обратились с просьбой о том, чтобы один из населенных пунктов Воронежской области стал побратим. Александр Гусев поддержал эту идею.