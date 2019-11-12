В Воронеже наладят сбыт продукции небольших местных товаропроизводителей

В минувший четверг, 7 ноября, губернатор Александр Гусев посетил в Воронеже Центральный рынок.

КТО УПРАВЛЯЕТ РЫНКОМ

Глава области в сопровождении управляющего рынком Александра Светланова обошел практически все торговые ряды, посмотрел, какая продукция предлагается жителям города. Губернатору показали, чем торгуют на первом этаже (экзотические фрукты, привозные овощи и овощи и яблоки из воронежских хозяйств, выпечка, мясо, рыба, молочная продукция), и более подробно представили продукцию собственного производства на втором этаже рынка. Чего тут только нет: халва и пастила, копчености и холодец, хлеб и макароны, квас, лимонад, соки, колбасы, шоколадные и кондитерские изделия. Все из перечисленного готовят в цехах, которые находятся рядом с торговыми прилавками.

На Центральном рынке Александру Гусеву представили широкий ассортимент продукции собственного производства

Александр Гусев отметил, что решение передать управление рынком кооперативу сельхозтоваропроизводителей было правильным. Тут стоит отметить, что, как только рынок построили, город его приватизировал и создал Акционерное общество «Центральный рынок». Затем это АО он передал в УК «Сельскохозяйственный региональный кооперативный рынок «Центральный». В его состав вошли 10 кооператоров, представляющих крупные сельхозпредприятия Воронежской области.

Выгоду от такого шага получили как покупатели, так и продавцы. Для первых - свежая и качественная продукция, для вторых - комфортные рабочие места. Причем интересно, как оформлен сектор «Наше производство»: за стеклянными перегородками видно, как технологи готовят все то, что затем тут же продают приветливые девушки в спецодежде.

ФЕРМЕРАМ ПОМОГУТ ВЫЙТИ НА РЫНКИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Александр Светланов утверждает, что вся продукция собственного производства изготовлена из натурального сырья, в том числе местных производителей. И вот этот опыт рынка хотел бы развивать губернатор.

Дело в том, что раньше в Воронежской области облпотребкооперация помогала местным сельхозтоваропроизводителям реализовывать свою продукцию. Что-то похожее, но в меньших масштабах делает у себя рынок.

- Такая закупочная контора у кооператива рынка есть, и она уже привозит сюда продукцию, которая выращена в подсобных хозяйствах и на небольших фермерских предприятиях. Наша задача - масштабировать это, сейчас хотя бы на Воронеж, - сказал Александр Гусев.

Однако всех фермеров области рынок привезти к себе не может, а вот наладить канал сбыта того же мяса и продукции растениеводства на рынки города, судя по всему, ему по силам:

- У нас достаточно развита сеть продаж в виде ярмарок. Их на территории города около 60 разрешено. Но часто туда завозят товары из других территорий. Мы не знаем до конца, какого они качества. Поэтому хотелось бы наладить такой канал от нашего сельского производителя до вот этого прилавка в городе. Пока мы рассматриваем только Воронеж. Если все получится, мы, может быть, будем масштабировать дальше. Мне кажется, проект сам по себе весьма реален - и его организация, и исполнение, - пояснил Александр Гусев.

Это поможет малым предприятиям увеличить производство, а жителям - получать качественную местную продукцию по приемлемой цене.

- Мы хотим восстановить некое замещение тому, что было. Коллеги из города и областных структур получили задания, чтобы в течение 2 - 3 недель разработать принципиальную схему, как мы это будем делать. Я думаю, будем запускать со следующего года, - назвал сроки губернатор.