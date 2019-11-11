2019-11-11T17:48:21+03:00
Экономика

Альфа-Банк предложил клиентам-физлицам юридические консультации

Альфа-Банк, начиная с ноября 2019 года, предлагает клиентам-физлицам удаленную юридическую помощь и такого же рода информационно-справочную поддержку «Юрист 24/7»
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Так, клиент банка может зарегистрировать сертификат на услугу «Юрист 24/7», выбрав необходимый тариф. Цена сертификата связана с тарифным планом и составляет от 3 000 рублей до 12 000 рублей. При этом, специалистами сервиса будут партнеры банка.

NewsNN пишет, что по словам директора по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниила Поколодного, наличие разнообразных и качественных вспомогательных сервисов является фактором, определяющим уровень лояльности клиентов. Банки на протяжение длительного времени стараются по-максимуму обеспечить клиентские потребности через «единое» окно, исключая затрату времени на поиск клиентом решения посредством сторонних подрядчиков. Альфа-Банк предлагает широкий спектр востребованных нефинасовых сервисов, среди которых теперь и консультации юридического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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