Альфа-Банк предложил клиентам-физлицам юридические консультации

Так, клиент банка может зарегистрировать сертификат на услугу «Юрист 24/7», выбрав необходимый тариф. Цена сертификата связана с тарифным планом и составляет от 3 000 рублей до 12 000 рублей. При этом, специалистами сервиса будут партнеры банка.

NewsNN пишет, что по словам директора по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниила Поколодного, наличие разнообразных и качественных вспомогательных сервисов является фактором, определяющим уровень лояльности клиентов. Банки на протяжение длительного времени стараются по-максимуму обеспечить клиентские потребности через «единое» окно, исключая затрату времени на поиск клиентом решения посредством сторонних подрядчиков. Альфа-Банк предлагает широкий спектр востребованных нефинасовых сервисов, среди которых теперь и консультации юридического характера.