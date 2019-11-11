Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группой «Открытие»!

Управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронеже Дмитрий Чебряков готов ответить на вопросы наших читателей.

Речь пойдет о тенденциях розничного кредитования, ипотечных программах, об актуальных предложениях банка в части сбережений и накоплений, а также возможностях для выгодных инвестиций.

Более подробно Дмитрий Анатольевич готов рассказать о таком востребованном продукте как кредитная карта с беспроцентным периодом в 120 дней. А также поделиться планами дальнейшего развития ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".

С 11 по 17 ноября ждем ваши вопросы на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.