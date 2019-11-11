Санаторий имени Дзержинского подарит «Зимнее настроение»

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Следуя данному народному постулату, многие из нас стараются в эту главную ночь как следует «оторваться». А между тем, что мы желаем друг другу больше всего? Конечно, крепкого здоровья. Получается, Новый год нужно встречать не только в хорошем настроении, но и в полном здравии.

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Чтобы почувствовать себя отдохнувшим, желательно достаточно спать, правильно питаться и не нервничать. К сожалению, в повседневной жизни очень сложно придерживаться этих правил. А в санатории им. Дзержинского под Воронежем накопили богатый опыт работы как с детьми, так и со взрослыми. Медики помогают избавиться от широкого списка спектра недугов, связанных, в том числе с нервным напряжением, стрессами, синдромом хронической усталости.

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Сотрудники санатория знают, как обеспечить своим посетителям «Зимнее настроение». Дело в том, что в декабре лечебное учреждение запускает акцию с таким названием.

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- Для гостей, приобретающих путевки с заездом с 1 по 25 декабря в корпус 12а номера «люкс» и «полулюкс», предусмотрена скидка 30 %, - сообщили в санатории.

Все подробности акции можно уточнить по телефону: +7 (473) 227-99-99

Сайт: www.sandz.ru

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