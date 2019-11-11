2019-11-11T12:25:46+03:00
Общество

Сотрудники воронежской полиции отмечены наградами

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
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Награждение прошло в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось 9 ноября на сцене Воронежского концертного зала. На мероприятии присутствовали губернатор региона Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин, сотрудники и ветераны ОВД.

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Поздравляя собравшихся, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил сотрудников воронежской полиции за их службу.

– Сотрудник полиции – не просто профессия. Не просто работа. Это призвание. Это способность человека, надевшего погоны, в любую минуту прийти на помощь людям, рискуя своим здоровьем и даже жизнью, – сказал Владимир Нетёсов. – Главное управление Министерства внутренних дел по Воронежской области является одним из крупнейших и одним из лучших подразделений МВД России. Благодаря вашим усилиям, вашей добросовестной и напряженной работе, зачастую без отпусков и выходных, в наших городах и селах сохраняется спокойная и благополучная обстановка.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вручил отличившимся сотрудникам ОВД награды регионального парламента и от имени депутатского корпуса поблагодарил за добросовестную службу, профессионализм, мужество и верность Присяге.

В ходе торжественного собрания было отмечено, что сегодня в Воронежской области идут новые преобразовательные процессы, которые были бы невозможны без качественного обеспечения правопорядка. Поэтому сотрудников органов внутренних дел можно назвать полноправными соавторами многих экономических и социальных достижений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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