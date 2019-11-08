Сбербанк устроит для воронежцев самый выгодный день в году

Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию: свой 178-й день рождения он превратит в «Зеленый день» - самое выгодное время в году. 11 и 12 ноября воронежцам, как и другим жителям России, будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы с большими скидками. А для корпоративных клиентов акция продлится до 17 ноября.

В 2019 году участие в акции примут более 150 партнеров из разных областей торговли и сферы услуг, в том числе и в Черноземье. Подробнее о том, как пройдет акция в нашем регионе рассказал Сергей Полянский, заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк.

Самый долгожданный

Впервые акция «Зеленый день» прошла в 2018 году. Тогда уникальными предложениями воспользовалось более 2,5 млн россиян. Жители Воронежской области стали одними из самых активных участников. Они получили качественные услуги и товары по аукционной стоимости. Партнеры акции отметили рост продаж в разы, а банк получил рекордный объем заявок на кредиты.

В итоге было принято решение сделать традиционный день скидок: Сбербанк готов в свой день рождения дарить подарки своим клиентам, сотрудникам и партнерам.

- Мы хотим, чтобы «Зеленый день» стал долгожданным и, конечно, самым выгодным для наших клиентов. В прошлом году был огромный отклик. На этот раз праздник будет еще масштабнее. У нас есть особые предложения, как для населения, так и для представителей бизнеса. Помимо скидок на банковские продукты, компании нашей экосистемы приготовили много интересного. Так, в онлайн- кинотеатре Okko можно оформить бесплатную подписку до конца года. Сюрпризы подготовили и наши партнеры. Например, в Воронеже несколько застройщиков предоставят хорошие скидки на свои квартиры, - подчеркнул Сергей Полянский.

Впервые в «Зеленом дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, «Беру!», «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и многие другие. Каждый найдет что-то для себя!

Например, маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.

Особые предложения

- Большим спросом наверняка будет пользоваться потребительский кредит, ставка по которому будет от 11,1% годовых. Наверняка многих заинтересует и страхование дома со скидкой в 40%. Особый акцент делаю на этом предложении, потому что для нас важно развивать культуру страхования в нашей стране. Для корпоративных клиентов, как мы ожидаем, самым ходовым предложением станут бизнес-карты. Пожалуй, главная их особенность - большой кэшбэк - он будет повышен до 10%, - поделился Сергей Полянский.

Предпринимателям наверняка понравится, что «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: как легковые Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada, так и грузовые автомобили марки Mercedes Benz. Участникам акции обещают скидки до 30% от розничной цены и сниженную до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

А как вам такое предложение: скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов? Согласитесь, тут есть о чем подумать.

Спешите зарегистрироваться

Также на «Зеленый день» подготовили свои предложения партнеры акции. Это федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые и другие услуги. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» спецпредложения и скидки «Зеленого дня» впервые будут доступны в новом каталоге. Также обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178. Вы уже сейчас можете зайти на сайт и подыскать для себя наиболее выгодные предложения.

- Нам было важно, чтобы наши клиенты на любую свою потребность смогли найти достойное предложение. Теперь мы не делаем акцент только на банковские услуги. Постарались привлечь как можно больше партнеров. Их будет значительно больше, чем раньше, - сказал Сергей Полянский. - Повторю: мы действительно хотим, чтобы это был самый выгодный день в году для жителей нашей страны.

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