Выходные в Воронеже: финал "Джазовой провинции", встреча с Эдуардом Лимоновым

ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ

8 ноября в Воронеже завершится фестиваль "Джазовая провинция". В 19.00 в филармонии выступит квартет Алексея Черемизова (Санкт-Петербург) с нью-йоркской вокалисткой Мишель Уолкер, которая обладает особенным тембром голоса – страстным и одновременно нежным. Следующими в концерте примут участие The Chаnge (Англия, Россия, Чили, Индонезия) - проект питерского саксофониста-виртуоза Жени Стригалева, который объединил чилийского гитариста и композитора Федерико Даннеманна, британского барабанщика Джэми Муррэя и басиста из Индонезии Золтана Реналди - группа исполнит авторскую музыку с нового альбома. Саксофонист Пауль Ван Кеменаде, неоднократно выступавший в Воронеже, в этом году представит новую программу в дуэте с электронщиком-мультиинструменталистом Хансом Тиммермансом. А немецкий пианист Йорг Хегеманн сыграет воронежцам в почти забытом сегодня стиле буги-вуги.

ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО БРИТАНСКОГО КИНО

В Воронеже завершается 20-й фестиваль «Новое британское кино», который в этом году входит в программу Года музыки Великобритании и России. В кинотеатре «Спартак» 8 ноября покажут: «Плывём, мужики!» – отличную картину о мужских проблемах, справиться с которыми помогает открытие себя в неожиданной ипостаси.И «Завершение» - камерную драму об отношениях отца и сына в мире, где сознание человека можно загрузить в «облако». А 9 ноября - музыкальную ретро-комедию о благом воздействии песен Брюса Спрингстина «Ослеплённые светом».

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖЕК

9 ноября в Воронеже пройдет Всероссийский показ короткометражных фильмов молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», посвященного 78-летию начала блокады Ленинграда.

- Получасовая программа включает в себя картины, посвященные подвигу ленинградцев и защитников города в годы Великой Отечественной войны, снятые молодыми людьми - потомками тех, кто воевал и победил, - отметили организаторы. - Показ пройдет в рамках волонтерского проекта «Культурный воронежец 2019».

Вступительное слово перед сеансом скажет кинокритик Елена Корчагина.

Показ пройдет в 15.00 в малом зале книжного клуба «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

МУЗЕЙ В КИНО: «Гоген»

9 ноября в кинотеатре "Спартак" в рамках художественного цикла про художников покажут новый документальный фильм о жизни и творчестве великого Поля Гогена, снятый во Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах. Зрители погрузятся в мир необычных и противоречивых картин художника и услышат комментарии из уст искусствоведов и специалистов, потомков Поля Гогена и художников. Затем попадут на эксклюзивную экскурсию по выставке «Портреты Гогена» сразу после её открытия в Национальной галерее Лондона. Специальную экскурсию проведут кураторы выставки и приглашённые гости. Начало в 15.00.

.

ВСТРЕЧА С ЛИМОНОВЫМ

9 ноября в столицу Черноземья приедет Эдуард Лимонов. Писатель с воронежскими корнями (его отец родился в Боброве а в Лисках живут родственики) наведывается в наш город с завидной регулярностью, но каждый раз собирает аншлаг.

- Книги автора вызывают подлинный интерес на протяжении десятилетий. Сочные и емкие образы, слово как оружие, поражающее точно в цель, откровенная бескомпромиссная манера общения с читателем - отличительные черты книг Лимонова, за которые его и любят, - уверены организаторы.

Творческая встреча с писателем, на которой можно задать вопросы и взять автограф, пройдет 9 ноября в 16.00 в "Амитале на Пушкинской".

ЧИТКА

9 ноября воронежцев приглашают на читку новой пьесы Дмитрия Данилова «Что вы делали вчера вечером?». Она об алгоритмах, шаблонах современной жизни в России.

Дмитрий Данилов в 2018 году получил "Золотую маску" в номинации «Лучшая работа драматурга» за пьесу «Человек из Подольска». Читка этой пьесы проходила в рамках лаборатории "СИТО" в драмтеатре.

Над эскизом «Что вы делали вчера вечером?» в качестве режиссера работает актриса «Никитинского театра» Марина Демьяненко. Читать вместе с ней будут Валерий Воронецкий и Ян Посадский. Музыкальное сопровождение Елены Алышевой.

Читка пройдет 9 ноября в мастерской «Дай пять» (ул. Пятницкого 52, квартира 5). Начало в 20.00. Вход свободный.

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ

В столице Черноземья продолжаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых представила новую программу.

Воронежских зрителей ждут загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Гвоздем представления станет всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеж выйдет 15 хищников - медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Будет и знаменитый медвежий бокс.

Также в программе выступают арктические лайки, пони, белоснежные голуби, большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы. Подробнее В Воронежском цирке выступают 15 медведей

Представления пройдут 9 ноября в 12.00 и 16.00, 10 ноября в 14.00.

ТЕАТР В КИНО: «Осенняя соната»

9 ноября в 19.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет прямая трансляция из театра "Современник". Покажут "Осеннюю сонату" Ингмара Бергмана с Мариной Нееловой, Аленой Бабенко. История, рассказанная в спектакле, хорошо всем знакома благодаря знаменитому фильму, но режиссер и артисты попробовали найти собственные «отмычки». Не разрушая психологические связи, заданные в тексте, в «Современнике» пытаются выстроить драму отцов и детей и через печальное, и через смешное, зачастую прибегая к острым, гротесковым формам.

.

ТЕАТР В КИНО: «42-я улица»

10 ноября в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из лондонского театра "Друри лейн". Праматерь всех мюзиклов рассказывает историю начинающей певицы Пегги Сойер, которой выпадает уникальный шанс показать свой талант в бродвейском шоу, когда ведущая звезда получает травму. 48 актеров, 432 костюма, 2000 осветительных приборов. Роскошное шоу, виртуозно сочетающее классические музыкальные хиты Гарри Уоррена и идеальную хореографию оригинала с кислотными костюмами (которые превратили черно-белые 30-е в гиперреалистично яркую картинку) и технологичными декорациями - такое можно было создать только с многомиллионным бюджетом, который лондонские продюсеры охотно доверили живому классику. Как бы ни был старомоден сюжет, невозможно оторвать взгляд от слаженности труппы (полсотни артистов, синхронно исполняющие степ на сияющей гигантской лестнице, - завораживающая картина) и отточенности движений солисток.

.

АРАБСКАЯ ВЫСТАВКА

На "антресолях" выставочного зала художественного музея имени Крамского открылась персональная выставка Олега Савостюка. Экспозиция «На Земле арабов» собрала картины мастера, написанные по впечатлениям от путешествий. На полотнах красота пустыни, полуденного солнца, закатов, небольшие поселения, передвигающиеся караваны.

- Сегодня этот мир – сочетание древности и ультрасовременности. Шикарные мерседесы и ауди обгоняют караваны верблюдов, а в небе над мечетями проносятся скоростные военные самолеты. Для нас эта Земля несколько странная и непривычная, но если к ней присмотреться пристальнее, мы обнаружим в ней несказанную красоту, считает автор, - анонсировали проект в музее.

Выставка представила более 100 живописных работ. Она продлится по 17 ноября.

ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА

В выставочном зале на Кирова, 8 открылась новая экспозиция. «Цвет осени» - сезонная и очень «настроенческая» выставка. На стенах работы 140 художников – из Воронежа, Россоши, Калача, Острогожска, Бутурлиновки, Новой Усмани, Репьевки. Все они про осень, яркие краски, щедрые дары воронежского чернозема, запах дождя и грибов и капельку грусти. Авторы постарались передать тонкие нюансы перехода природы к зимнему забытью.

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, прикладное искусство и иконопись. Свои работы за последние пять лет показали как именитые мастера Воронежской области, так и молодые, начинающие авторы и юные дарования.

СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Сокровища музеев России». Передвижная выставка показывает лучшие экспонаты, собранные в музеях страны. Воронежцам представили четыре десятка живописных полотен признанных мастеров - Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Крымова, Явленского, Фалька, Грабаря, Лактионова, Оссовского, Жилинского, Пименова, Киселевой и других художников, вошедших золотой фонд российской изобразительной культуры. В нашем городе в экспозиции участвую картины из 10 музеев – Омска, Ярославля, Москвы, Пскова, Калининграда и других городов. Выставку можно посмотреть до 10 ноября, вход свободный.

Подробнее «Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»