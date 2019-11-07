Эксперты оценили развитие «Производственной системы Росатома» на Нововоронежской АЭС

В неё вошли представители центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», а также эксперт Ленинградской АЭС, имеющий статус ПСР-лидера.

Цель визита – оценить уровень развития ПСР на Нововоронежской АЭС, определить зоны для улучшения, отметить лучшие практики.

«Мы активно пользуется инструментами ПСР, которые помогают нам повышать уровень эксплуатации и безопасности атомной станции и при этом быть эффективными. Благодаря ПСР ввод в эксплуатацию энергоблока №7 Нововоронежской АЭС удалось осуществить на 30 суток раньше намеченного срока. На сегодня наша задача – выполнять планово-предупредительные ремонты в срок и стремиться к сокращению их сроков», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Комиссия оценивала развитие ПСР на НВ АЭС по таким направлениям, как «Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВ АЭС», «Управление материально-техническим обеспечением и закупками», «Обращение с РАО (радиоактивными отходами)». Эксперты детально изучили документацию, посетили с обходами производственные участки, выслушали доклады руководителей.

«Команда Нововоронежской АЭС в нашей совместной работе проявила себя открытой, заинтересованной в получении объективных результатов», - рассказал старший менеджер Проектного офиса Госкорпорации «Росатом» Михаил Румненко.

После анализа полученной информации эксперты подготовили рекомендации по улучшению работы Нововоронежской АЭС в части развития ПСР, которые вошли в итоговый меморандум. Проведение развивающей партнёрской проверки качества Производственной системы «Росатома» на НВ АЭС запланировано на 2020 год.

*Производственная система Росатома - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок №6 сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС