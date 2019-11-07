2019-11-07T18:12:59+03:00
Общество

Эксперты оценили развитие «Производственной системы Росатома» на Нововоронежской АЭС

В рамках развивающей партнёрской проверки качества Производственной системы «Росатома» (ПСР)* на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) состоялся предвизит группы экспертов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В неё вошли представители центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», а также эксперт Ленинградской АЭС, имеющий статус ПСР-лидера.

Цель визита – оценить уровень развития ПСР на Нововоронежской АЭС, определить зоны для улучшения, отметить лучшие практики.

«Мы активно пользуется инструментами ПСР, которые помогают нам повышать уровень эксплуатации и безопасности атомной станции и при этом быть эффективными. Благодаря ПСР ввод в эксплуатацию энергоблока №7 Нововоронежской АЭС удалось осуществить на 30 суток раньше намеченного срока. На сегодня наша задача – выполнять планово-предупредительные ремонты в срок и стремиться к сокращению их сроков», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

.

.

Комиссия оценивала развитие ПСР на НВ АЭС по таким направлениям, как «Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВ АЭС», «Управление материально-техническим обеспечением и закупками», «Обращение с РАО (радиоактивными отходами)». Эксперты детально изучили документацию, посетили с обходами производственные участки, выслушали доклады руководителей.

«Команда Нововоронежской АЭС в нашей совместной работе проявила себя открытой, заинтересованной в получении объективных результатов», - рассказал старший менеджер Проектного офиса Госкорпорации «Росатом» Михаил Румненко.

После анализа полученной информации эксперты подготовили рекомендации по улучшению работы Нововоронежской АЭС в части развития ПСР, которые вошли в итоговый меморандум. Проведение развивающей партнёрской проверки качества Производственной системы «Росатома» на НВ АЭС запланировано на 2020 год.

*Производственная система Росатома - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

.

.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок №6 сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны [опрос КП]
Новости 24
Под Воронежем загоревшийся камыш не могут потушить шесть часов
Воронежский «Буран» победил китайский клуб «КРС-БСУ»
В Воронежской области столкнулись две иномарки: двое погибли
Воронежский инвалид победил Пенсионный фонд
В Воронеже начали укладку тротуара на улице Лизюкова
Воронежу не хватает 40 троллейбусов для полноценного функционирования новой маршрутной сети
Женщину из Воронежа вынудили заплатить за одну поездку на маршрутке дважды
В Воронеже отменили фламенко-шоу
В Воронежской области местных жителей осудили за похищение 390 кг лома черного металла
Мэр Воронежа о проблемах со штрафами за парковку: «Быть может, оно и к лучшему?»
Владимир Нетёсов: «Органы местного самоуправления - самый близкий к людям уровень власти»
Реалити по-оленьи: в Воронежском заповеднике сняли забавный мини-фильм с участием животных
В Воронеже умерла 8-летняя девочка, попавшая в ДТП, которое устроил пьяный водитель
Воронежцам покажут комедию "Пила вино и хохотала"
В воронежском аэропорту вернут чартерные рейсы в Тунис
В Воронежской области задержали двух домушников, подозреваемых в 13 кражах
Эдуард Лимонов снова приедет в Воронеж
В Воронеже авто-пылесос за четыре часа собирает листву на улице Кольцовской
В Воронежской области администратор клиники распространяла сведения о пациентке
В Воронежской области собака нашла облившегося супом грабителя
Глава Воронежа о создании пересадочных узлов: "Будет неверно заставить людей платить за проезд больше"
Мэр Воронежа предложил отказаться от приглашения звезд на общегородской выпускной
Инна Чурикова сыграет в Воронеже два спектакля подряд
Мошенница выманила у воронежца около 50 тысяч, представившись сотрудницей банка