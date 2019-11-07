Владимир Нетёсов: «Органы местного самоуправления - самый близкий к людям уровень власти»

В ходе общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», которое состоялось в Воронеже, спикер облдумы также заявил о поддержке со стороны регионального парламента муниципальных инициатив, направленных на решение конкретных проблем на местах и повышение активности населения.

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Почти 600 человек приняли участие в этом масштабном форуме – это руководители почти всех муниципальных образований области, а также органов исполнительной власти и правоохранительных органов. В почетный президиум вошли глава региона Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов и руководство Ассоциации.

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Одним из основных вопросов повестки форума стало обсуждение вступления Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления. Эта организация была учреждена 17 мая 2019 года. Важнейшей задачей Национальной ассоциации является объединение усилий всех общественных организаций, региональных советов муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления в формировании единой согласованной политики в развитии местного самоуправления и реализации общенациональных проектов, учитывая при этом особенности и мнение всех почти 22 тысяч российских муниципалитетов.

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В число направлений деятельности Национальной ассоциации развития местного самоуправления входят формирование единого методологического центра содействия реализации общенациональных стратегических задач, содействие реализации отдельных приоритетных проектов развития отдельных областей и сфер жизни местных сообществ, формирование системы сбора и обработки информации, выявление и распространение лучших практик в различных областях и сферах деятельности местной власти и другие вопросы.

Губернатор Александр Гусев отметил, что решение о присоединении Совета муниципальных образований региона к этой структуре будет правильным шагом. По его словам, вступление в Национальную ассоциацию позволит муниципалитетам региона расширить границы общения, оперативно получать повестку федерального уровня, использовать лучшие практики регионов и самим делиться положительным опытом.

В свою очередь председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил руководителей муниципальных образований региона и отметил, что муниципалитеты являются базовой территорией для работы регионального депутатского корпуса и доверие к власти формируется в первую очередь именно на этом уровне.

- Мнения и предложения органов местного самоуправления для парламентариев всегда крайне важны, поскольку они представляют самостоятельный и самый близкий к людям уровень власти. И, как никто другой, власти на местах знают конкретные проблемы, которые волнуют наших граждан в повседневной жизни. А самое главное – знают, как их можно быстро и качественно решить, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы.

Владимир Нетёсов также отметил, что сегодня на повестке дня Воронежской областной Думы продолжение совместной работы не только по государственной поддержке муниципальных образований региона, но и развитию практики инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления, муниципально-частного партнерства.

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– Органы территориального самоуправления являются серьезным инструментом как для решения конкретных проблем муниципальных образований, так и для повышения активности населения. Они помогают включить большее число местных жителей в развитие своей малой родины, повысить их сплоченность и гражданскую ответственность. И, безусловно, Воронежская областная Дума совместно с губернатором и правительством региона готова способствовать этому процессу, в том числе при разработке проектов нормативных-правовых актов, направленных на поддержку местных инициатив, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе мероприятия исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» Сергей Волков доложил о перспективах вступления региональной Ассоциации в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления». Члены Ассоциации единогласно поддержали это решение.

Делегаты также заслушали отчеты представителей ряда департаментов областного правительства. Они были посвящены практике реализации некоторых проектов областной госпрограммы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», реализации нацпроектов, теме повышение уровня зарплаты в реальном секторе региональной экономики.