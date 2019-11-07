Воронежские депутаты помогли жителям Отрожки установить спортплощадку

В прошлом году члены ТСЖ « Отрожка» попросили председателя Воронежской городской Думы Владимира Ходырева установить во двое их дома по ул. Богатырской, 34 две площадки. Одну - для детей, вторую – спортивную для взрослых.

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Глава городского парламента пообещал выполнить их пожелания. Но вместо двух площадок получилась одна. Зато какая! На большой многофункциональной площадке могут вместе заниматься взрослые и дети под их присмотром. Для ребятишек поставили горки, песочницу, качели, а для тех, кто постарше – спортивные тренажеры. При поддержке депутатов Гордумы Владимира Ходырева и Михаила Гусева средства на установку площадки удалось привлечь из бюджета Воронежа.

- Владимир Фёдорович Ходырев - человек очень отзывчивый. Семьи нашего ТСЖ «Отрожка» с благодарностью будут вспоминать его добрые дела. Когда бы мы не обратились, сразу отзывается, помогает во всём. Благодаря его помощи, у нас появилась такая замечательная площадка. Теперь у нас во дворе чисто, красиво, культурно, - отметила председатель ТСЖ Татьяна Санникова.

Кроме того, жители ул. Богатырской попросили депутатов отремонтировать разбитые дороги внутри двора. Парламентарии пообещали обратить внимание и на эту проблему.