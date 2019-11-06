2019-11-06T20:21:39+03:00
Экономика

Альфа-Банк понизил ставку по рефинансированию ипотечных кредитов

С 6 ноября Альфа-Банк на 0,6% снизил минимальную ставку по программам рефинансирования ипотеки, она составляет 8,69%
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Также увеличена сумма кредитов и отменены надбавки.

Размер рефинансирования на первичном рынке теперь вырос с 80% до 90% от суммы залога, на рынке вторичного жилья — до 85%. Банк больше не увеличивает ставку по кредиту на 0,5% для клиентов, кто хочет оформить договор по двум документам.

Как пишет newsnn.ru, количество ипотечных программ «Альфы» на рынке строящегося и готового жилья разнообразно и подходит для разных категорий клиентов. Первоначальный взнос в банке начинается от 10%, срок кредитования — от 3 до 30 лет. Можно погасить часть кредита или использовать для первоначального взноса материнский капитал. В этом случае собственные средства ипотечного клиента должны быть от 5% цены объекта.

Ранее агентство Frank RG включило Альфа-Банк в тройку лидеров российского рынка ипотеки. Доля «Альфы» увеличилась до 3,4%, за один месяц прирост новых договоров составил 10,7%. В целом с начала года ипотечный портфель финансовой организации вырос до 74,8 млрд рублей, или увеличился на 111% в сравнении с прошлогодней цифрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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