2019-11-06T17:04:05+03:00
Экономика

ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года объем портфеля привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос на 11,5% и составил более 5 трлн рублей
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Розничный кредитный портфель увеличился с начала года на 14,4%, до 3,2 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в среду.

Объем портфеля привлеченных средств физлиц ВТБ (без учета инвестпродуктов) с начала года вырос на 7,5% и достиг 4,1 трлн рублей. По данному показателю ВТБ рос быстрее рынка на 4,4 п.п., в результате чего доля банка увеличилась на 0,6 п.п., до 14,1%. Портфель инвестиционных продуктов ВТБ с начала года вырос на 34%, до 920 млрд рублей. С начала этого года в банке открыто более 360 тысяч новых брокерских счетов.

Объем продаж кредитных продуктов ВТБ вырос за три квартала на 12,3%, что на 3,3 п.п выше рынка. Всего населению было выдано более 1,1 трлн рублей кредитов. Наиболее востребованными остаются ипотека (выдачи увеличились на 11%, до 462 млрд рублей) и кредиты наличными (рост на 14%, до 582 млрд). Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 14%, превысив 1,6 трлн рублей. Портфель кредитов наличными увеличился на 16%, до 1,38 трлн рублей.

ВТБ продолжает активное развитие своих цифровых каналов продаж. По итогам сентября текущего года 64% вкладов и 17% кредитов были оформлены клиентами дистанционно. По итогам 2020 г. банк планирует довести эти показатели до 70% и 25% соответственно. Каждый второй активный клиент ВТБ сегодня использует ВТБ-Онлайн, а доля переводов, которые совершаются через интернет- и мобильный банк, уже достигает 99%.

По словам Анатолия Печатникова, в рамках социальных проектов ВТБ намерен предоставлять в своих офисах госуслуги для физических и юридических лиц, что сделает их доступнее для населения. В следующем году ВТБ продолжит реализацию проекта «Карта жителя региона», подключая к нему новые субъекты федерации. Еще одно новое предложение касается клиентов предпенсионного возраста – уже в конце 2019 г. в офисах банка будет запущена автоматизированная передача заявления на назначение пенсии.

«ВТБ продолжает успешную реализацию стратегии, направленной на диджитализацию нашего бизнеса и повышение уровня клиентоориентированности. Мы стремимся к тому, чтобы максимальное число операций совершались дистанционно, для чего активно развиваем концепцию цифровых офисов и запускаем новые онлайн-продукты. Еще одна задача – это повышение доступности наших кредитов для населения, в том числе – ипотеки. В ближайшее время мы снизим ставки по жилищным кредитам – рассчитываем, что ипотека ВТБ на готовое жилье и новостройки будет доступна уже от 8,6%», – заявил Анатолий Печатников.

Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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