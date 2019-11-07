Воронежский обком КПРФ поздравил жителей области с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции

Дорогие товарищи и друзья!

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла для нашей страны новую эпоху справедливости, братства, заботы о каждом человеке. Эпоху экономического и культурного взлёта, политических, трудовых, спортивных побед.

Чтобы добиться передовых позиций в мире и достойной жизни, нужно вспомнить и вернуть все достижения, заложенные в Октябре 1917 года В.И. Лениным и его соратниками. Будущее России – новый социализм!

С праздником, дорогие товарищи! Со 102-й годовщиной Великого Октября!

Все на демонстрацию и митинг! Сбор у памятника Платонову (напротив площади Победы) 7 ноября в 16.30.

Воронежский обком КПРФ