2019-11-06T12:48:57+03:00
Общество

Четверокурсник воронежского опорного вуза встретился с президентом

5 ноября в Кремле собрались лидеры студенческих отрядов страны
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Движение студотрядов отмечает в 2019 году свое 60-летие и 15-летие с момента возрождения в современной истории. По этому случаю Владимир Путин встретился с лидерами движения студенческих отрядов во вторник, 5 ноября. Среди собравшихся в Кремле 17 ребят оказался и воронежец - командир стройотряда «Легион» Воронежского государственного технического университета, студент 4 курса дорожно-транспортного факультета Илья Степанищев.

- Мне выпала большая честь присутствовать на данной встрече, обсуждать самые важные вопросы как для нашей страны, так и для движения Российских студенческих отрядов. Было отмечено, что в ближайшие годы Центральный федеральный округ ожидает крупное событие в плане развития студенческих отрядов. В ходе встречи, где царила дружеская атмосфера, чувствовались понимание и поддержка Владимира Владимировича. Хочется выразить искреннюю благодарность руководству нашего вуза за предоставленную возможность участия во встрече в Кремле.

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Добавим, что движение студотрядов ВГТУ является одним из крупнейших в стране, ежегодно становится лучшим на всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства. А в Воронежской области штаб опорного вуза признается лучшим уже пять лет подряд.

Во время встречи Владимир Путин поздравил собравшихся с юбилеем, отметил, что «студенческие отряды сегодня помогают не только на стройке, но и в сельском хозяйстве, на железных дорогах, в детских лагерях».

- Всегда стройотрядовское движение подставляло плечо государству в стране. Причем работали частенько в очень сложных условиях. И, как правило, справлялись с задачами, которые перед ними ставили. Я, честно говоря, даже не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачу, которая перед ними стояла. Ну и зарабатывали, конечно, это понятно. Без этой мотивации и в прежние времена не интересно было работать, да и сегодня скучновато, заключил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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