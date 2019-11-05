2019-11-05T19:26:42+03:00
Экономика

Альфа-Банк начал выдавать кредиты для ИП до 6 млн рублей на основе данных СПАРК

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь смогут проще получить кредит в Альфа-Банке
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Фото:Бражникова Кристина.Фото:Бражникова Кристина.
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С этих пор лимиты по залоговым кредитам станут утверждать автоматически, основываясь на базе данных СПАРК.

Новая система подразумевает, что физлицо, которое владеет компанией, сможет получить кредит на 3 млн рублей. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить кредит на 6 млн рублей.

Примечательно, что благодаря новой системе, деньги можно будет получить за 1-2 дня. Альфа-Банк оценит перспективы сотрудничества с той или иной компанией с помощью базы данных СПАРК, в которую включены все юридические лица, зарегистрированные на территории РФ. Сведения поступают в базу из различных информационных ресурсов, ведомств, судов и самих компаний. Для того чтобы воспользоваться этой базой данных, сотрудникам Альфа-Банка больше не потребуется ехать в саму компанию. Аналитику нужно только подтвердить финансовые сведения компании, которая хочет взять кредит. В том случае если кредит получает физлицо, во владении которого находится бизнес, то ему нет необходимости подавать сведения о финансовой отчетности.

Глава департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова отметила, что российская экономика постепенно становится прозрачнее. В последние годы кредиторы все чаще используют источники внешних сведений для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков. Речь идет о системах СПАРК, ЕГРЮЛ/ЕГРИП и бюро кредитных историй. Благодаря применению технологии big data процесс кредитования становится быстрее и проще, а издержки самого процесса сокращаются, отметила Полякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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