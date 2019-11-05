2019-11-05T15:55:06+03:00
Экономика

ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами

ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами
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Сервис оценки заемщиков на основе поведенческих данных клиентов, удаленная верификация пользователей мобильных сервисов, интерактивный помощник для обучения сотрудников, платформа по созданию виртуальных голосовых операторов и другие решения российских технологических стартапов будут пилотироваться в банке ВТБ.

ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.

Акселератор ВТБ создан для поиска на рынке готовых инновационных решений, способных оптимизировать затраты или принести дополнительную прибыль банку за счет создания новых продуктов и сервисов. В рамках акселератора проводятся быстрые пилоты для оценки потенциального бизнес-эффекта и технологической реализуемости инновационных решений, а самые успешные из них идут в масштабирование.

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Во второй набор акселератора ВТБ поступила 301 заявка из 5 стран от технологических компаний, которые соответствуют требованиям банка. В сентябре по результатам очного демо-дня руководители бизнес-подразделений банка выбрали двадцать наиболее перспективных стартапов для участия в акселераторе.

В течение октября команда акселератора ВТБ и стартапы при поддержке ФРИИ определялись с бизнес-заказчиками в банке, кейсами для пилотирования и критериями успешности проектов. Сейчас 12 стартапов переходят к этапу тестирования своих решений в инфраструктуре банка. Еще 4 стартапа находятся на этапе подготовки пилотов. Бизнес-заказчиками стали все глобальные бизнес-линии банка – корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса.

После оценки результатов пилотов в феврале 2020 года самые успешные команды получат возможность масштабировать свои решения в банке.

12 проектов, которые запустят пилоты с подразделениями банка ВТБ:

#ВысокотехнологичныйБанкВТБ #ВТБ #ФРИИ

Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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