Почетному гражданину Воронежа Николаю Борисову исполнилось 95 лет

Почетному гражданину Воронежа, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Борисову исполнилось 95 лет. За боевые отличия Николай Николаевич награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» третьей степени и медалями. Он является участником 15-ти парадов Победы на Красной площади в Москве, включая первый парад в 1945 году (командовал танком), и парад в 70-ю годовщину Победы.

Даже в таком почтенном возрасте Николай Борисов полог энергии: по сей день активно участвует в общественной жизни города. Он является заместителем председателя Совета ветеранов Центрального района и членом областного Совета ветеранов войны и труда, решает многие общественные вопросы. Николая Борисова уважают как его коллеги-ветераны, пенсионеры, так и молодое поколение, с которым он проводит огромную работу по патриотическому воспитанию.

Со своей женой Николай Николаевич прожил 62 года, воспитал дочь и трех внуков, а теперь воспитывает четырех правнуков. Как отметил ветеран, старшей правнучке уже 18 лет и он надеется, что жизнь подарит ему возможность воспитать еще одно молодое поколение.

Полковника в отставке поздравила с 95-летием Руководитель управы Центрального района Инна Шеина. Она пожелала юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, мирного неба над головой и вручила цветы и памятный подарок.

Также свои поздравления передал ветерану глава города Вадим Кстенин:

– Вы – достойный пример мужественного и отважного человека с несгибаемой волей, истинного патриота своей Родины. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и бодрости духа! – отметил градоначальник.