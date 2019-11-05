2019-11-05T18:33:53+03:00
Общество

Почетному гражданину Воронежа Николаю Борисову исполнилось 95 лет

Ветерана поздравили градоначальник и глава управы Центрального района
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Почетному гражданину Воронежа, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Борисову исполнилось 95 лет. За боевые отличия Николай Николаевич награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» третьей степени и медалями. Он является участником 15-ти парадов Победы на Красной площади в Москве, включая первый парад в 1945 году (командовал танком), и парад в 70-ю годовщину Победы.

Даже в таком почтенном возрасте Николай Борисов полог энергии: по сей день активно участвует в общественной жизни города. Он является заместителем председателя Совета ветеранов Центрального района и членом областного Совета ветеранов войны и труда, решает многие общественные вопросы. Николая Борисова уважают как его коллеги-ветераны, пенсионеры, так и молодое поколение, с которым он проводит огромную работу по патриотическому воспитанию.

Со своей женой Николай Николаевич прожил 62 года, воспитал дочь и трех внуков, а теперь воспитывает четырех правнуков. Как отметил ветеран, старшей правнучке уже 18 лет и он надеется, что жизнь подарит ему возможность воспитать еще одно молодое поколение.

Полковника в отставке поздравила с 95-летием Руководитель управы Центрального района Инна Шеина. Она пожелала юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, мирного неба над головой и вручила цветы и памятный подарок.

Также свои поздравления передал ветерану глава города Вадим Кстенин:

– Вы – достойный пример мужественного и отважного человека с несгибаемой волей, истинного патриота своей Родины. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и бодрости духа! – отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24