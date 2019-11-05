В Воронеже образовательным учреждениям представили логотип 75-летия Победы

31 октября в СОШ №106 прошел общегородской совещание-семинар руководителей учреждений социальной сферы. В его работе приняли участие начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Гунина, старший инспектор ПДН УМВД России по Воронежу Марина Савченко, председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова, начальник отделения подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Воронежской области Виктор Михно, заместитель председателя местного отделения ДОСААФ России Михаил Андронников и др. А провела семинар заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая.

.

Под ее руководством участники мероприятия рассмотрели выполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в организациях соцсферы, обеспечение безопасности образовательных учреждений и их взаимодействие с отделениями по делам несовершеннолетних, порядок списания имущества муниципальной образовательной организации.

Кроме того, Надежда Савицкая представила утвержденный президентом страны логотип

75-летия Победы в Великой Отечественной войне и рекомендовала при оформлении учреждений следовать его единой концепции. Логотип имеет три графических варианта – на белом, красном и красном с салютом фоне. На каждом из них нанесена одинаковая надпись – «75 Победа! 1945 – 2020».

Во второй части совещания его участники обсудили взаимодействие общеобразовательных учреждений с военкоматами. Помимо этого представитель ДОСААФ России по Воронежу рассказал о создании первичного отделения ДОСААФ, а профсоюзы – об активизации работы в подведомственных им первичных организациях.