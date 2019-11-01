2019-11-01T16:23:41+03:00
Общество

Группа депутатов Государственной Думы во главе с Сергеем Гавриловым посетила Воронежский авиазавод

ПАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество», входящее в транспортный дивизион ПАО «ОАК», посетила группа депутатов Государственной Думы России
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Это члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, которым руководит депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

Делегацию парламентариев встречали Юрий Грудинин, генеральный директор головного предприятия дивизиона ПАО «Ил»; Александр Ярчевский, исполняющий обязанности управляющего директора ПАО «ВАСО»; Виктор Богданов, председатель первичной профсоюзной организации ВАСО и другие представители авиационного завода.

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«Все задачи, которые возникали, возникают и будут возникать перед воронежскими авиастроителями, мы решаем вместе, – разъяснил депутатам Государственной Думы Юрий Грудинин. - Наша общая цель в том, чтобы ВАСО в ближайшее время вышло на достойные позиции, реализовало производственные программы по строительству широкофюзеляжных лайнеров Ил-96, легкого военно-транспортного самолета Ил-112. Для этого у нас есть все необходимое и главное - это кадры».

Благодаря новаторской кадровой политике на предприятии удалось сберечь профессионалов авиастроения. Председатель первичной профсоюзной организации ВАСО Виктор Богданов рассказал депутатам Госдумы о многочисленных мероприятиях, реализуемых на ВАСО с целью сохранения и приумножения компетенций воронежских авиастроителей.

«Мы знаем, что на нашего депутата - Сергея Анатольевича Гаврилова можно всегда рассчитывать, - говорит Виктор Богданов. - При его поддержке на предприятии проходят профессиональные конкурсы, спортивные соревнования, встречи молодежи с ветеранами. К нему можно обратиться с любой проблемой, и ни один вопрос не останется без внимания»

Стоящие перед коллективом производственные задачи диверсифицированы. ВАСО продолжает оставаться динамично развивающимся предприятием, в чем смогли убедиться парламентарии. Результатом деятельности ПАО «ВАСО» за 9 месяцев 2019 года стал выпуск 13 комплектов агрегатов для самолетов SSJ-100, двух комплектов МС-21, комплекта ПД-14, выполнение этапов сборки двух самолетов ИЛ-96-300 со сроками поставки в четвертом квартале 2020 года, а также опытного дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета ИЛ-96-400М со сроком поставки 2020 год и своевременное выполнение форм периодического технического обслуживания ВС.

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В 2019 году был осуществлен первый полет опытного самолета ИЛ-112В, планер ресурсного/статического образца доставлен в г. Жуковский ФГУП «ЦАГИ», состыкован и готовится к проведению ресурсных испытаний.

«Производство самолета ИЛ-112В мы планируем развить до 12 машин в год, программа рассчитана до 2022 года, так что у воронежского авиазавода оптимистичное будущее. На ближайшие 3-4 года завод загружен заказами, - объяснил руководитель ПАО «Ил» Юрий Грудинин».

В инвестиционном бюджете ПАО «ВАСО» в рамках Федеральной Целевой Программы Оборонно-промышленного комплекса до 2020 года предусмотрено исполнение следующих проектов: «Техническое перевооружение производства для изготовления легкого военно-транспортного самолета (ЛВТС)»; «Техническое перевооружение производства для изготовления агрегатов самолета ИЛ-76МД-90А»; «Развитие аэродромной базы ПАО «ВАСО». Также в инвестиционном бюджете ПАО «ВАСО» в рамках прочего бюджетного финансирования предусмотрено исполнение следующих проектов «Техническое перевооружение производства для изготовления самолета ИЛ-96-400М»; «Техническое перевооружение производства для изготовления самолета ИЛ-114».

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«Очень важно, что не только депутаты фракции КПРФ, на которую всегда могут рассчитывать воронежские авиастроители, но и депутаты других фракций смогли ознакомиться с ситуацией на воронежском авиазаводе, изучить особенности сборки отечественных авиалайнеров, - подытожил работу депутатской группы Сергей Гаврилов. - Сейчас принимается бюджет на следующий год, и мы обязаны предусмотреть в нем средства для преодоления негативных последствий внешних санкций, больно ударивших по нашему заводу. Компетенции воронежских авиастроителей необходимо не только сохранить, но и постоянно приумножать. Воронеж должен остаться одним из центров отечественного авиастроения, производства дальнемагистральных самолетов».

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