Владимир Нетёсов: "В Воронежской области уделяется большое внимание поддержке детей и института семьи"

Дискуссия состоялась на базе Нижнедевицкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в ходе выездного заседания Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения.

Комментируя актуальность организации выездного заседания Комитета, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил важные аспекты темы, которая обсуждалась в ходе работы депутатов.

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В рабочей поездке в Нижнедевицк приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Сапрыкина, депутаты Воронежской областной Думы Александр Вериковский, Владимир Ключников и Владимир Коробов Людмила Ипполитова, уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова, представители исполнительных органов власти, правоохранительных органов, муниципалитета, специалисты ряда социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних из других районов области. Темой обсуждения стала социальная поддержка семьи и профилактика безнадзорности несовершеннолетних в Воронежской области.

Участники заседания ознакомились с работой Нижнедевицкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Директор Центра Раиса Манаенкова рассказала, что учреждение работает с 2003 года. Центр способен принять до 25 детей, сейчас здесь находятся 19 подопечных. Ежегодно курс социальной реабилитации проходят 100-130 детей из семей социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и остро нуждающихся в экстренной социальной помощи и поддержке со стороны государства. С каждым ребенком работают опытные педагоги и психологи, а при необходимости специалисты также проводят работу с родителями, стараясь ориентировать родных на нужды ребенка, его интересы и проблемы. После возвращения ребенка домой, семья продолжает находиться под контролем работников Центра. При этом услугами Центра могут воспользоваться не только неблагополучные семьи. Зачастую в учреждение принимают ребят, родители которых по каким-то причинам временно не имеют возможности присматривать за детьми по состоянию здоровья или в связи с вынужденным отъездом.

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Всего за время работы Центра курс социальной реабилитации прошли 2072 ребенка из различных категорий семей социального риска.

После осмотра Центра состоялась заседание, которое провела председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите Людмила Ипполитова. Она подчеркнула, что на сегодняшний день на уровне государства большое внимание уделяется институту семьи.

– От благополучия в семье зависит и повышение рождаемости, и качество жизни детей. Поэтому мы в очередной раз постарались собрать на выездном заседании Комитета представителей всех структур, которые так или иначе касаются вопросов семьи и защиты детей. Нам важно выявить существующие проблемы и командно их решить, – сказала Людмила Ипполитова.

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Информацию о социальной поддержке семей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних в Воронежской области представили начальник отдела защиты прав детей департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Елена Семейко и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Попова. В соответствии с федеральным законодательством на территории Воронежской области создана система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Так как предупреждение преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних осуществляется достаточно широким кругом субъектов департаментом инициировано подписание ряда межведомственных соглашений по взаимодействию по основным направления деятельности.

Еще одним действенным механизмом профилактической работы является организация специализированных профильных смен для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Данные смены проводятся с 2016 года.

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Важной частью профилактической работы является проведение на территории области ежемесячных межведомственных тематических акций: «Подросток», «Каникулы», «Школа», «Здоровье», «Семья». В текущем году эти акции позволили оказать различную помощь 26 тысячам детей и подростков. Речь идет о социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи в специализированных учреждениях, организации досуга детей, принятии мер по трудоустройству подростков, возвращению к учебе.

В период летней оздоровительной кампании на территории области традиционно проводилась межведомственная комплексная профилактическая акция под условным названием «Каникулы». Основными задачами акции были организация трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, предупреждение безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, пресечение фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения подростков в преступную и антиобщественную деятельность.

В результате проделанной работы в летний период на территории области зарегистрировано снижение подростковой преступности. Так, число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 2,9%, число несовершеннолетних участников преступлений уменьшилось на 13,3%.

В сентябре на территории области была проведена межведомственная акция «Школа», по предварительным результатам которой выявлено и поставлено на учет более 60 семей и более 70 детей в социально опасном положении. По итогам акции на рассмотрение в комиссии поступило более 250 материалов на родителей за неисполнение родительских обязанностей, более 80 детей помещены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

В ходе заседания участники также заслушали доклады об опыте работы Воронежского областного клинического центра медицинской профилактики по гигиеническому обучению и воспитанию детей и подростков.