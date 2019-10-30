В Воронеже обновили состав городской общественной палаты и учредили "Единого оператора пассажирских перевозок"

В среду, 30 октября, в Воронеже прошло 47-е заседание городской Думы, в котором принял участие глава города Вадим Кстенин. На повестке стояло обсуждение почти трех десятков вопросов, самыми значимыми из которых стали формирование нового состава Общественной палаты города и инициатива создания муниципального бюджетного учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок».

В начале заседания его участники минутой молчания почтили память жертв политических репрессий в СССР.

Первым пунктом повестки стал вопрос о формировании состава Общественной палаты городского округа VI созыва. Процедура была запущена 6 сентября. Доизбрание 1/3 членов Палаты ( это 7 человек), выдвигаемых от Думы, проходило по заявлениям общественных объединений и некоммерческих организаций.

Депутаты голосованием одобрили включение в состав Палаты кандидатур и.о. председателя всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Александра Володина, заместителя генерального директора воронежского регионального экспертного центра Валерия Данилова, директора Дворца творчества детей и молодежи Сергея Карпова, члена Воронежской региональной общественной организации «Блок Галины Кудрявцевой» Галины Кудрявцевой, президента координационного совета народов Кавказа Газибега Магомедова, директора школы № 54 Ольги Терновых, члена областного комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ, директора школы №28 Михаила Хуторецкого.

фото с сайта мэрии Воронежа

Депутаты поддержали инициативу создания муниципального бюджетного учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок». Новая структура позволит обеспечить своевременное, всестороннее и полное решение вопросов, связанных с регулированием маршрутных перевозок.

– Для нас сейчас приоритетной задачей в этой сфере является создание эффективной системы диспетчеризации и обеспечения линейного контроля работы общественного транспорта – того, что напрямую влияет на ее качество и того, что необходимо горожанам. До этого такие функции не выполнялись в необходимой степени, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«Единый оператор» будет следить за работой навигационной системы, выпуском автобусов на каждый маршрут, состоянием парковочного пространства и выделенных для общественного транспорта полос (их создание запланировано в проекте комплексной организации дорожного движения в городе), осуществлять диспетчерское обслуживание и учет транспорта, а также контроль за качеством пассажирских перевозок и оплатой проезда. В мэрии отметили, что создание такого оператора не повлечет дополнительных расходов городского бюджета. Все затраты на содержание учреждения планируется осуществлять за счет перераспределения финансирования существующего «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).

– Из состава муниципального предприятия выделяется та структура, которая занималась вопросами организации дорожного движения, в частности установкой и обслуживанием светофорных объектов и дорожных знаков, и переподчиняется управлению дорожного хозяйства. Оставшаяся часть ЦОДД, которая занималась организацией пассажирских перевозок, остается под кураторством профильной структуры под названием «Единый оператор городских пассажирских перевозок», – пояснил первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.