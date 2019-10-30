Для 322 воронежских соцобъектов разработали паспорта безопасности

В Воронеже антитеррористическая комиссия под председательством мэра Вадима Кстенина рассмотрела вопросы защищенности объектов образования, спорта, культуры и мест отдыха. В заседании приняли участие председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев, заместители главы, руководители отраслевых управлений администрации, представители правоохранительных и силовых структур, МЧС.

Для всех 322 учреждений образования (121 школа, 184 детских сада и 17 учреждений дополнительного образования), 102 учреждений культуры, 28 учреждений спорта и 12 зеленых зон отдыха с массовым пребыванием людей разработаны паспорта безопасности, которые формировались в зависимости от категорийности объекта и которая в свою очередь определяет уровень требований к защищенности объектов. Большая часть паспортов согласована с компетентными органами, часть находится в процессе согласования.

фото с сайта мэрии Воронежа

Глава города Вадим Кстенин обратил внимание руководителей подразделений, что, оформляя паспорта безопасности, необходимо предусмотреть необходимое финансирование указанных в этих документах мероприятий в следующем году, поскольку паспорта предусматривают целый комплекс мер по обеспечению безопасности, начиная с ограждения, организации пропускного режима и заканчивая работой камер видеонаблюдения.

- В любом случае, все мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности должны быть выполнены. Предлагаю заслушать с отчетом руководителей наших отраслевых подразделений о выполнении решений городской антитеррористической комиссии на одном из ее следующих заседаний, - отметил при этом Вадим Кстенин.

Комиссия создала постоянную рабочую группу из специалистов администрации, сотрудников силовых и правоохранительных структур, в задачи которой входят вопросы взаимодействия по вопросам безопасности.

Также комиссия рассмотрела вопрос принятия единых схем обеспечения безопасности при проведении крупных массовых мероприятий на территории Воронежа. Схема предусматривает единый подход к определению привлекаемых сил и средств, их дислокацию, а также организацию пропускного режима к местам событий. По мнению разработчиков, принятие схем позволит создать единый алгоритм действий всех заинтересованных сторон при проведении общегородских мероприятий.