2019-10-30T12:23:36+03:00
Экономика

ВТБ и Сбербанк выдадут кредит в размере 41,5 млрд руб для строительства крупнейшего в России технологичного бизнес-парка класса «А»

Бизнес-парк и спортивные объекты будут построены на площади 292 тыс. кв. м. Кредитная линия предоставлена сроком на 7 лет с возможностью пролонгации на 5 лет.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ВТБ и Сбербанк открыли кредитную линию группе компаний «Ви Холдинг» в размере 41,5 млрд руб для финансирования строительства самого крупного в России технологичного бизнес-парка класса «А» и объектов спортивной инфраструктуры общей площадью 292 тыс. кв. м. Доля участия каждого кредитора составляет 50%.

Бизнес-парк станет деловым ядром масштабного проекта комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы площадью 65 га, с развитой деловой, жилой, социальной, спортивной инфраструктурой и благоустроенными общественными пространствами. Совокупная строительная площадь проекта: более 1 млн кв. м.

Ключевым инвестором (совместно с международным консорциумом инвесторов) и девелопером проекта выступает «Ви Холдинг» – международная инвестиционно-промышленная группа с российским капиталом, которая владеет и управляет активами в различных отраслях, реализует инвестиционные девелоперские проекты, управляет объектами недвижимости, занимается развитием металлургических, энергетических промышленных комплексов, а также добычей и переработкой полезных ископаемых. Реализацию проекта контролирует дочерняя компания ASTERUS.

Строительные работы начались в октябре 2018 г.

Роман Антощенков, заместитель руководителя Дирекции "Недвижимость, строительство и девелопмент" департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, сказал: «Данный проект является первой в России сделкой в формате синдицированного строительного кредита в секторе недвижимости. Бизнес-парк и спортивные объекты, которые появятся на территории бывшего аэропорта Тушино, будут соответствовать самым современным требованиям и станут центром притяжения не только для бизнеса, но и для жителей столицы. Мы уверены, что наше сотрудничество с одним из крупнейших девелоперов России по такому масштабному проекту придаст уверенности остальным участникам рынка и подтолкнёт их к реализации более амбициозных проектов».

Алексей Гренков, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов Сбербанка, отметил: «Данная сделка является крупнейшей по финансированию строительства коммерческой недвижимости на российском рынке синдицированного кредитования. Кредит предоставляется сроком на 7 лет с возможностью пролонгации на 5 лет. По завершении проекта в Москве появится современное городское пространство, комфортное для работы и отдыха. Благодаря гибкому и подходу и слаженной работе команд Сбербанка и ВТБ к структурированию сделки, удалось найти решение, позволяющее заложить прочный фундамент дальнейшего плодотворного сотрудничества с ГК «Ви Холдинг».

Павел Мащицкий, Первый вице-президент группы компаний «Ви Холдинг», сказал: «Кредитная линия Сбербанка и ВТБ позволит существенно продвинуть проект в своей реализации. В данный момент строятся первые фазы бизнес-парка и жилого кластера, спортивные объекты, транспортная и инженерная инфраструктура. Помимо кредитной линии проект уже активно финансируется консорциумом международных инвесторов, в состав которого входят государственные суверенные фонды, в том числе Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд, а также фонд Саудовской Аравии и суверенные фонды Кувейта и Бахрейна. Совокупные инвестиции в проект, включая банковское финансирование, составят более 95 млрд рублей». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Народные облигации: все что нужно знать инвестору
С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций». Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. Даем подробную инструкцию, как воспользоваться
Верона, где встречает нас реальность
XII Евразийский экономический форум собрал в конце прошлой недели в итальянской Вероне более 1200 человек, представляющих компании и организации из 41 страны со всех континентов, политических и общественных деятелей, экспертов, дипломатов, журналистов
ВТБ: Велобайк продлил работу московского велопроката до 17 ноября
Московский прокат «Велобайк» сообщает о продлении велосезона. Все желающие могут взять велосипеды в аренду до 17 ноября включительно. Действие ранее купленных сезонных доступов будет продлено
Новости 24
Воронежская елка опять оказалась в центре скандала
В Воронеже женщина распознала мошенника в арендаторе ее квартиры
В Воронеже в этом году не будут перекрывать мост на «Работнице»
«До капремонта мы даже не знали, что на нашем доме есть архитектурный декор!»
В Воронеже в реконструированный дом на Карла Маркса переедут детская поликлиника и женская консультация
Воронежцам пообещали пробки не больше недели из-за перекрытия 9 Января
Патри а, о муэрте! Воронежцы вспомнили Карибский кризис
Жители Воронежской области выяснили, какой мусор больше всего загрязняет берега водоемов
В Воронежской области после ДТП с пострадавшими детьми возбудили уголовное дело
В Воронеже на реке Дон "прописались" браконьеры
В Воронежской области иномарка насмерть сбила 88-летнего мужчину
В Воронеже Центр гребли на байдарках и каноэ откроют в течение месяца
Депутаты Гордумы Воронежа согласовали создание единого оператора городских пассажирских перевозок
В массовом ДТП под Воронежем пострадали дети
Из-за перекрытия виадука на 9 Января Воронеж встал в огромные пробки
В Воронеже водители маршрутов №6 и №15 не выехали на работу из-за новой системы оплаты
Воронежский заповедник переходит на зимний режим работы
В Воронежском зоопарке новому дикобразу подарили резную тыкву на Хэллоуин
Воронежцам покажут "арабскую" выставку Олега Савостюка
В Воронежской области 47 миллионов «освоили», а систему водоснабжения так и не построили
В Воронеже откроют Дом дружбы
В Воронеже в декабре перероют центральную аллею парка «Алые паруса»
Воронежская область в числе лидеров в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В центре Воронежа на нескольких улицах отключили свет
Родители парня, сбитого насмерть в Воронеже: «Убийца нашего сына не должен быть амнистирован»
В Воронеже на мусорку выкинули ... «Мазду»
Два игрока воронежского «Факела» оказались в символических сборных тура
Воронежские старшеклассники о комсомоле: «Опыт ВЛКСМ используем в современных общественных организациях»
В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей