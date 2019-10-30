2019-10-30T12:11:14+03:00
Экономика

В Москве завершился теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»

В Москве завершился 30-й юбилейный международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Впервые он прошел на новой площадке – в ледовом дворце «Крылатское». За время его проведения, с 12 по 20 октября, матчи посетили более 61 тысячи зрителей.

Победителями турнира в одиночном разряде стали российский спортсмен Андрей Рублев и Белинда Бенчич из Швейцарии. Чемпионами в парном разряде у мужчин стали бразилец Марсело Демолинер и Матве Мидделкоп из Нидерландов, а у женщин – Сюко Аояма и Ина Шибахара из Японии.

В ходе турнира ВТБ провел специальную акцию, которая позволила клиентам посетить первые дни матчей бесплатно. Данным предложением воспользовались более 2 тысяч человек.

Во время проведения матчей в ледовом дворце «Крылатское» были организованы развлекательные и фотозоны, детская анимация, проводились автограф-сессии теннисистов: Кики Бертенс, Белинды Бенчич, Екатерины Александровой, Карена Хачанова, Андрея Рублева, Адриано Маннарино, Евгения Донскова.

ВТБ выступил титульным спонсором мероприятия. Общий призовой фонд, предоставленный банком, составил 1 954 520 долларов США. Группа ВТБ поддерживает теннисный турнир с 1998 года. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ и Сбербанк выдадут кредит в размере 41,5 млрд руб для строительства крупнейшего в России технологичного бизнес-парка класса «А»
Бизнес-парк и спортивные объекты будут построены на площади 292 тыс. кв. м. Кредитная линия предоставлена сроком на 7 лет с возможностью пролонгации на 5 лет.
Народные облигации: все что нужно знать инвестору
С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций». Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. Даем подробную инструкцию, как воспользоваться
Верона, где встречает нас реальность
XII Евразийский экономический форум собрал в конце прошлой недели в итальянской Вероне более 1200 человек, представляющих компании и организации из 41 страны со всех континентов, политических и общественных деятелей, экспертов, дипломатов, журналистов
ВТБ: Велобайк продлил работу московского велопроката до 17 ноября
Московский прокат «Велобайк» сообщает о продлении велосезона. Все желающие могут взять велосипеды в аренду до 17 ноября включительно. Действие ранее купленных сезонных доступов будет продлено
Новости 24
Воронежская елка опять оказалась в центре скандала
В Воронеже женщина распознала мошенника в арендаторе ее квартиры
В Воронеже в этом году не будут перекрывать мост на «Работнице»
«До капремонта мы даже не знали, что на нашем доме есть архитектурный декор!»
В Воронеже в реконструированный дом на Карла Маркса переедут детская поликлиника и женская консультация
Воронежцам пообещали пробки не больше недели из-за перекрытия 9 Января
Патри а, о муэрте! Воронежцы вспомнили Карибский кризис
Жители Воронежской области выяснили, какой мусор больше всего загрязняет берега водоемов
В Воронежской области после ДТП с пострадавшими детьми возбудили уголовное дело
В Воронеже на реке Дон "прописались" браконьеры
В Воронежской области иномарка насмерть сбила 88-летнего мужчину
В Воронеже Центр гребли на байдарках и каноэ откроют в течение месяца
Депутаты Гордумы Воронежа согласовали создание единого оператора городских пассажирских перевозок
В массовом ДТП под Воронежем пострадали дети
Из-за перекрытия виадука на 9 Января Воронеж встал в огромные пробки
В Воронеже водители маршрутов №6 и №15 не выехали на работу из-за новой системы оплаты
Воронежский заповедник переходит на зимний режим работы
В Воронежском зоопарке новому дикобразу подарили резную тыкву на Хэллоуин
Воронежцам покажут "арабскую" выставку Олега Савостюка
В Воронежской области 47 миллионов «освоили», а систему водоснабжения так и не построили
В Воронеже откроют Дом дружбы
В Воронеже в декабре перероют центральную аллею парка «Алые паруса»
Воронежская область в числе лидеров в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В центре Воронежа на нескольких улицах отключили свет
Родители парня, сбитого насмерть в Воронеже: «Убийца нашего сына не должен быть амнистирован»
В Воронеже на мусорку выкинули ... «Мазду»
Два игрока воронежского «Факела» оказались в символических сборных тура
Воронежские старшеклассники о комсомоле: «Опыт ВЛКСМ используем в современных общественных организациях»
В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей