В Воронеже состоялся «Географический диктант» для слабовидящих людей

- Какая река служит основным источником водопользования для Нововоронежской АЭС? Уж на этот-то вопрос точно верно отвечу. Я ведь живу неподалеку от станции, - с улыбкой отметил один из участников акции «Географический диктант», организатором которой является «Русское географическое общество». Это мероприятие нельзя назвать экзаменом, скорее, это возможность проверить себя и поверить в себя, в свои знания, в величие своей страны.

Необычный диктант 27 октября прошел по всей России

27 октября на площадке отеля Mercure Voronezh Center при участии медиахолдинга «Комсомольская правда» и Фонда социального страхования состоялся диктант для людей с ограниченными возможностями по зрению. Около 40 участников смогли проверить свои силы.

Главное – поделиться своим временем

Транспортная компания ООО «АТП-1» с комфортом помогла участникам диктанта вовремя добраться до площадки.

Диктант был разделен на две части. Первая из 10 вопросов составлена на основе общеизвестных фактов. Вторая часть, 30 вопросов, потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Вариант диктанта для инвалидов по зрению лишь немного отличался – были соответственно заменены все визуальные вопросы. Темы же были самые разные: о первой русской антарктической экспедиции, о том, в каком море проходил последний бой легендарного крейсера «Варяг» или о названии заповедника «Денежкин камень».

Вопросы «Географического диктанта» для участников прочел Александр Светланов, член гражданского собрания «Лидер», председатель правления Центрального рынка. Но Александр Владимирович не был просто диктором, где-то он помогал своей интонацией лучше разобраться в вопросе, где-то брал паузу или даже шутил, чтобы немного разрядить обстановку.

Участникам диктанта заполнять бланки ответов помогали волонтёры- воронежские студенты.

Александр Светланов брал паузу между вопросами и шутил, чтобы немного разрядить участников

- Сегодня хотел бы сказать об удивительных людях, которых называют волонтерами или добровольцами. В жизни же все не просто происходит. Самое главное, что у нас есть, - это время. И дороже нет ничего. Поэтому хочу сказать: «Огромное спасибо!» Но нужно понимать, что эта помощь, порой, нужна даже больше тому, кто ее оказывает, чем тому, на кого она направлена, - отметил Александр Светланов.

Поддержка с помощью госуслуг

Между волонтерами и участниками диктанта действительно сложилась некая дружественная связь. Они обменивались историями, кто-то из добровольцев фотографировали номера и QR-коды тестов, чтобы впоследствии узнать, каков же результат их совместной работы.

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Участникам в завершении мероприятия вручили сертификаты об участии, а также сладкие подарки «Наше производство» от Центрального рынка.

После диктанта участники смогли пообщаться с сотрудниками ФСС

Специалисты Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования также рассказали участникам о том, какие госуслуги фонда могут получить воронежцы с ограниченными возможностями зрения. А после диктанта все участники могли подойти и оставить обращение или просьбу сотрудникам ФСС.

Юрий Остапенко: "Подобные мероприятия помогают интеграции людей с ограниченными возможностями в общество"

- Замечательное мероприятие, волнующее, трогающее и самое главное - здесь можно не просто попробовать свои силы, а находиться при этом в общении, в коллективе. Такое взаимодействие и волонтеров, и участников, и организаторов - это способствует сближению и интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Думаю, сегодня все почувствовали себя молодыми и готовыми открывать для себя новые знания по географии и не только, - подчеркнул управляющий региональным отделением ФСС РФ Юрий Алексеевич Остапенко.