2019-10-29T10:19:57+03:00
Экономика

Андрей Костин обсудил вопросы сотрудничества с президентом Мозамбика

В рамках саммита Россия-Африка состоялась официальная встреча президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Мозамбика Жасинто Ньюси
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На встрече обсуждались вопросы расширения экономического и финансового сотрудничества между Группой ВТБ и Мозамбиком. ВТБ уже несколько лет играет важную роль в развитии страны, и стороны сохраняют заинтересованность в реализации совместных проектов.

В ответ на предложение мозамбикской стороны расширить сотрудничество Андрей Костин заявил, что ВТБ заинтересован в привлечении российских и международных инвесторов в проекты различных отраслей, в том числе сельского хозяйства, газодобывающей промышленности, энергетики. Банк также готов оказывать консультационную и финансовую поддержку компаниям, которые собираются выходить на рынок Мозамбика.

Стороны обсудили также вопрос урегулирования долга, который банк в 2014 году выдал государственной компании Mozambique Asset Management (MAM) под гарантии правительства Мозамбика. ВТБ высказал пожелание утвердить план его реструктуризации до конца 2019 года. В результате встречи была достигнута договоренность о продолжении данной дискуссии с целью выработки окончательного решения по этому вопросу. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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