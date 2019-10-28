В Воронеже прошло заседание Центрального МКС партии «Единая Россия»

Итоги прошедшей в субъектах Центрального федерального округа избирательной кампании и задачи региональных отделений на 2020-й год обсудили на расширенном заседании Центрального межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия», которое состоялось в Воронеже, в пятницу, 25 октября.

Руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Артем Туров, открывший заседание передал участникам форума слова приветствия и пожелания эффективной работы от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«Главная задача МКС - это обмен опытом и лучшими практиками. Каждая партийная организация обладает своим потенциалом, эффективными наработками по реализации проектов «Единой России», исполнению наказов избирателей. Все это находит отражение в проведении избирательных кампаний. Именно через призму прошедших избирательных кампаний мы подводим итоги деятельности региональных отделений в 2019 году и намечаем перспективы на новый избирательный цикл», - отметил Артем Туров.

Принявший участие в заседании Центрального межрегионального координационного совета губернатор Воронежской области, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Гусев отметил своевременность проведения таких внутрипартийных мероприятий, которые нацелены на обновление ориентиров, по которым Партия будет строить свою работу в дальнейшем.

Губернатор обратил внимание на важность выполнения предвыборных обещаний депутатов всех уровней, чтобы не потерять доверие избирателей.

В свою очередь секретарь Воронежского регионального отделения, член Генерального совета «Единой России», председатель областной Думы Владимир Нетёсов отметил актуальность повестки дня прошедшего форума.

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Лидер воронежских единороссов рассказал, что в ходе состоявшейся дискуссии состоялся обмен опытом по широкому спектру проблем.

Говоря о предстоящем избирательном цикле, Владимир Нетёсов напомнил, что в 2020 году в регионе предстоит заместить около четырех тысяч мандатов. В том числе состоятся выборы в областную Думу и Воронежскую городскую Думу, глав и депутатов Советов народных депутатов муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Спикер акцентировал внимание на важность дальнейшего развития коммуникаций с избирателями. По его мнению, здесь невозможно переоценить роль первичных организаций (а их в регионе 1745) и общественных приемных Партии.

Только в этом году в «Единую Россию» обратились более 30 тысяч воронежцев. Большинство из них получили помощь и поддержку в решении таких важных вопросов, как ЖКХ, здравоохранение, транспортное развитие, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях и ряда других.

«Мы и в дальнейшем будем работать в единой команде с жителями Воронежской области, широкой общественностью. Объединив усилия всех, кто любит и заботится о нашей прекрасной земле, о ее дальнейшем развитии, стремиться сделать еще больше и двигаться только вперед», – подытожил секретарь Воронежского реготделения, председатель облдумы Владимир Нетёсов.