2019-10-28T10:49:20+03:00
Общество

В Воронеже прошло заседание Центрального МКС партии «Единая Россия»

Участники форума подвели итоги избирательного цикла, обменялись практиками работы, наметили планы на 2020-й год
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Итоги прошедшей в субъектах Центрального федерального округа избирательной кампании и задачи региональных отделений на 2020-й год обсудили на расширенном заседании Центрального межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия», которое состоялось в Воронеже, в пятницу, 25 октября.

Руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Артем Туров, открывший заседание передал участникам форума слова приветствия и пожелания эффективной работы от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«Главная задача МКС - это обмен опытом и лучшими практиками. Каждая партийная организация обладает своим потенциалом, эффективными наработками по реализации проектов «Единой России», исполнению наказов избирателей. Все это находит отражение в проведении избирательных кампаний. Именно через призму прошедших избирательных кампаний мы подводим итоги деятельности региональных отделений в 2019 году и намечаем перспективы на новый избирательный цикл», - отметил Артем Туров.

Принявший участие в заседании Центрального межрегионального координационного совета губернатор Воронежской области, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Гусев отметил своевременность проведения таких внутрипартийных мероприятий, которые нацелены на обновление ориентиров, по которым Партия будет строить свою работу в дальнейшем.

Губернатор обратил внимание на важность выполнения предвыборных обещаний депутатов всех уровней, чтобы не потерять доверие избирателей.

В свою очередь секретарь Воронежского регионального отделения, член Генерального совета «Единой России», председатель областной Думы Владимир Нетёсов отметил актуальность повестки дня прошедшего форума.

.

.

Лидер воронежских единороссов рассказал, что в ходе состоявшейся дискуссии состоялся обмен опытом по широкому спектру проблем.

Говоря о предстоящем избирательном цикле, Владимир Нетёсов напомнил, что в 2020 году в регионе предстоит заместить около четырех тысяч мандатов. В том числе состоятся выборы в областную Думу и Воронежскую городскую Думу, глав и депутатов Советов народных депутатов муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Спикер акцентировал внимание на важность дальнейшего развития коммуникаций с избирателями. По его мнению, здесь невозможно переоценить роль первичных организаций (а их в регионе 1745) и общественных приемных Партии.

Только в этом году в «Единую Россию» обратились более 30 тысяч воронежцев. Большинство из них получили помощь и поддержку в решении таких важных вопросов, как ЖКХ, здравоохранение, транспортное развитие, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях и ряда других.

«Мы и в дальнейшем будем работать в единой команде с жителями Воронежской области, широкой общественностью. Объединив усилия всех, кто любит и заботится о нашей прекрасной земле, о ее дальнейшем развитии, стремиться сделать еще больше и двигаться только вперед», – подытожил секретарь Воронежского реготделения, председатель облдумы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Воронежцы смогут проверить себя на «Диктанте безопасности»
Тренер по бальным танцам и директор ТЦ: аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Воронежа
16-летний парень из Воронежской области поиграл в GTA в реальной жизни
Под Воронежем снесли уникальную усадьбу 17 века
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
94-летняя жительница Воронежской области стала жертвой отморозка
Грузовик рассыпал бетонные плиты на воронежской развязке
Председатель Воронежской облдумы принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ
Воронежская гимнастка завоевала серебро международного турнира в Голландии
29 рублей вместо 21 заплатили по карте некоторые воронежские пассажиры
В Воронежской области автомобилист сшиб ребенка-мотоциклиста и скрылся
В Воронеже поднялась стоимость проезда в общественном транспорте
Сухая ветка стала поводом для судебного разбирательства в Воронежской области
В воронежском ТЮЗе устроили кастинг королевских невест
В "Ночь искусств" дом-музей Никитина познакомит воронежцев с крылатыми фразами поэтов-земляков
В Воронежском цирке выступают 15 медведей
Руководители и футболисты воронежского «Факела» встретятся с болельщиками
В Воронеже установили первую большую новогоднюю елку
Воронежский «Факел» прервал серию из трех поражений победой над сельской «Чайкой»
Раскрыли средний размер взятки попавшихся воронежских коррупционеров
Воронежцам рассказали, куда звонить, если «сломался» терминал для безналичной оплаты проезда
«Катюша» в стиле джаз: в Воронеже начался фестиваль импровизационной музыки