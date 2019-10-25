2019-10-25T15:12:48+03:00
Экономика

VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе

VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afreximbank будет гарантировать исполнения обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В соответствии с соглашением ВТБ получает возможность использовать широкий спектр продуктов торгового финансирования Afreximbank для реализации сделок с африканскими контрагентами, что откроет клиентам ВТБ дополнительные возможности для увеличения объемов бизнеса и укрепления позиций на этом рынке.

Артур Илияв, Председатель Правления VTB Bank (Europe) SE, отметил: «Данное соглашение позволит VTB Bank (Europe) SE предоставить новые финансовые решения клиентам группы ВТБ, которые заинтересованы развивать бизнес в африканском регионе. Надеемся, что это обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество на локальном рынке и поможет увеличить долю африканских партнеров в сделках торгового финансирования».

Амр Камель, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному банкингу Afreximbank, сказал: «Подписание данного соглашения позволит Afreximbank усилить линейку финансовых продуктов для российских компаний, которые заинтересованы развивать бизнес в Африке».

Африка продолжает приобретать все большее значение для российской внешней торговли. Российско-африканский товарооборот вырос на 17% по результатам 2018 года, превысив $20 млрд. Группа ВТБ стремится предоставлять своим клиентам решения, способствующие дальнейшему развитию их бизнеса, и уже заключила ряд сделок с финансовыми институтами стран Африки. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
ВТБ Лизинг предлагает Chevrolet Tahoe со скидкой от 16%. Предложение действительно до 31 декабря 2019 года. Дополнительно клиенты получат в подарок зимние шины, бесплатный шиномонтаж и компенсацию 200 тысяч рублей на оплату полиса каско
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
ВТБ запустил новый вклад «Инвестиционный» с повышенной доходностью до 7,2% годовых при условии приобретения инвестиционных паев. Депозит можно открыть в рублях на 181 и 370 дней. Минимальная сумма размещения составляет 1 млн рублей
Новости 24
Средняя цена автомобиля возрастом до трех лет в Воронеже выросла на 9%
Жительница Воронежской области одолжила телефон и лишилась сбережений
В центре Воронежа на видео попала девушка, прокатившаяся на капоте мчащейся иномарки
В Воронеже мужчину, спалившего иномарку за деньги, отправили в колонию
В Воронежской области администрации не хотели ставить на учет водопровод
Из воронежского парка «Орленок» вывезли памятник
В Воронеже пенсионерка отдала мошеннику 64 тысячи, спасая якобы попавшего в ДТП сына
В истории с покусавшей школьницу собакой разберутся воронежские следователи
В Воронеже окончательно решилась судьба рынка на Димитрова
Следователи проверят, почему девять воспитанников детсада слегли с инфекцией в Воронежской области
В Воронеже в новом корпусе онкодиспансера будет сад на крыше
В Воронежской области на капремонт соцобъектов в 2020 году планируется выделить порядка 2 млрд рублей
В Воронеже пропал 38-летний мужчина
В Воронеже госавтоинспекторы вернули пенсионерке забытую в троллейбусе сумку
Разработчики концепции Петровской набережной прочитают лекции для воронежцев
Жителя Воронежской области осудили за татуировку со свастикой
В Воронеже пройдет «Географический диктант» для слабовидящих людей
В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса победили банкиры, дорожники и кондитеры
В Таловой на месте старого кинотеатра появится Дом культуры
Под Воронежем автоледи сбила на пешеходном переходе пенсионера с ребенком
В Воронежской области будут судить семерых участников банды на сбыт наркотиков