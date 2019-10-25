2019-10-25T11:02:35+03:00
Экономика

ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»

ВТБ запустил новый вклад «Инвестиционный» с повышенной доходностью до 7,2% годовых при условии приобретения инвестиционных паев. Депозит можно открыть в рублях на 181 и 370 дней. Минимальная сумма размещения составляет 1 млн рублей
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Для открытия вклада действующим клиентам необходимо предъявить заявки на приобретение паев под управлением ВТБ Капитал Управление активами, оформленных в отделениях банка, и подтвердить их оплату. При этом сделка в инвестирование ПИФов должна пройти не позднее пяти рабочих дней, не считая дату обращения клиента. Новый сберегательный продукт можно оформить в офисах с форматом обслуживания клиентов сегмента «Привилегия».

Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ, отметил: «В соответствии со стратегией банка мы стремимся предложить нашим клиентам комплексный подход с широким набором финансовых инструментов. Для любого человека важно не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Новый продукт дает возможность клиентам диверсифицировать свои вложения и получить дополнительную доходность на свой депозит».

Операции пополнения и снятия средств по данному вкладу не предусмотрены, выплата процентов проводится при закрытии. При продаже инвестиционных паев до окончания срока действия вклада условия по нему не изменятся. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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