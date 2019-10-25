В Воронеже и области пройдут бесплатные семинары и мастер-классы по безопасности для пенсионеров

Более 150 пенсионеров и граждан предпенсионного возраста из Воронежа и области в течение 9 месяцев принимали участие в проекте «Просвещен – значит вооружен!». На базе Воронежского государственного технического университета их учили, как принять рациональное решение, столкнувшись с мошенниками, как продлить активную жизнь, а главное – всем ученикам дали возможность получить дополнительное общение.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Его идейные вдохновители и организаторы – автономная некоммерческая организация «Алетейя».

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«Здесь доходчиво все объясняют»

23 октября в бизнес-инкубаторе ВГТУ прошел первый региональный форум «Актуальные проблемы и пути повышения качества жизни пенсионеров и граждан предпенсионного возраста». Он подвел итог проекту «Просвещен – значит вооружен!».

Представители власти, правоохранительных органов, банков, учреждений здравоохранения, управлений социальной защиты, общественных организаций, волонтеров, вузовское сообщество, специалисты по геронтологии и психологи собрались вместе, чтобы помочь пенсионерам найти ответы на наиболее актуальные вопросы.

- Здесь доходчиво все объясняют. На нас обращают внимание и это хорошо! Ведь пенсионеры – это золотой фонд России! Мне нравится, что здесь собираются светлые люди. Я – музыкальный руководитель коллектива «Золотой век» из Хохольского района. Да, мы пенсионеры, но достаточно нам, например, гармошку услышать, так мы еще и молодым фору дадим, - в доказательство своих слов 68-летний Петр Павлович Кушнарев пришел на форум с инструментом. Пока участники регистрировались и знакомились друг с другом, он устроил свою музыкальную программу, и многие гости с удовольствием подпевали ему и громко аплодировали.

Еще до того, как форум официально стартовал, гостей фестиваля встречали медицинские сотрудники, которые бесплатно измеряли пульс, насыщение организма кислородом, емкость легких, глюкозу, холестерин и другие показатели. Пенсионеры тут же выстроились в очередь на консультацию терапевта.

- Мы состоим в Союзе ветеранов войны и труда. До этого нас приглашали на встречи со специалистами по финансовой грамотности, с врачами, юристами. У нас постоянно спрашиваю, что было бы важно именно нам. Так, мы попросили, и нам пригласили экспертов из банка. Познавать новое - всегда хорошо, - с улыбкой рассказала 71-летняя Любовь Митрофановна Чиркова.

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Стартует второй проект

Знаете ли вы, что такое маркетинговое воздействию на покупателя? Кажется, что даже не все молодые люди способны ему противостоять, для пенсионеров же это особенно актуально. На подобных темах и акцентируют внимание просветители АНО «Алетейя» и приглашенные эксперты из ВГТУ.

На тематических и практических площадках форума пенсионерам дают самое ценное – внимание. Некоторые участники задают вопросы, которые стесняются сказать даже своим родным. Подобные площадки важны для социализации – они решают проблему одиночества.

- Рад видеть такие воодушевленные и яркие лица. От лица ректора Сергея Колодяжного хочу поблагодарить организаторов и тех людей, благодаря которым состоялся этот форум. В университете мы видим, что нельзя замыкаться только на образовании молодежи, мы работаем с представителями разных поколений. Сегодня возникает много возможностей, наш мир постоянно меняется, чтобы соответствовать ему, нужно продолжать учиться всю жизнь, - выступил с приветственным словом Антон Ходунов, проректор по воспитательной работе ВГТУ.

В течение года две группы воронежских пенсионеров по 30 человек прошли курсы на базе вуза. Для трех групп в Хохольском, Семилукском и Рамонском районах прошли выездные интенсивы.

- Мы увидели, что знания необходимы пожилым людям и что нужно продолжать нашу работу. Уже написали вторую заявку на конкурс Фонда президентских грантов. И 14 октября получили поддержку! Он называется «Навигатор безопасности активного поколения». Стартуем с ноября. Постараемся дать нашим слушателям системные знания от потребительской до духовной безопасности, - сообщила Ольга Пастушкова, гендиректор АНО «Алетейя».

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Спешите записаться!

География проекта также расширится: теперь с лекциями и мастер-классами специалисты также отправятся в Верхнюю Хаву и Новую Усмань.

- О программе я узнала в интернете. Смотрела воронежские новости, увидела объявление и решила записаться. Подумала тогда: «Почему бы и не сходить, послушать?» Хочется теперь, чтобы теперь уделили больше внимания компьютерной грамотности. Везде сейчас все связано с интернетом. Жизнь заставляет всем этим пользовать, и нужно уметь подстраиваться, - поделилась пожеланиями 60-летняя Наталья Алексеевна.

Федор Сафонов, замруководителя регионального консультационного центра «ОПОРА», одного из основных партнеров проекта, пообещал, что информационно-цифровой безопасности будет уделено особое внимание. Для пенсионеров проведут курсы повышения компьютерной грамотности и расскажут о безопасном интернете.

- Школьники, студенты, работающие люди – все они, так или иначе, получают образование, новую информацию. Когда наш проект стартовал, оказалось, что он крайне востребован. Мы не ожидали такого отклика. Когда участники подходят, благодарят, когда задают вопросы и в целом начинают интересоваться жизнью – понимаешь, что работаешь не зря, - подчеркивает Татьяна Некрасова, руководитель Школы финансовой грамотности ВГТУ.

Если вы – пенсионеров или приближаетесь к этому периоду вашей жизни, но полны сил и готовы открывать для себя что-то новое, то записаться на участие в проекте можно по телефону: 8(952)104-03-51.